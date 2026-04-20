Más de 70 amenazas de tiroteo fueron reportadas en escuelas de Jujuy entre el miércoles y el viernes, en una situación que alcanzó a instituciones de Nivel Primario y Secundario y que ya es investigada con intervención del Ministerio de Seguridad.
Amenazas de tiroteo: cómo se fue agravando la situación
La ministra de Educación, Daniela Teseira, explicó que los primeros casos comenzaron el miércoles en algunas escuelas de la provincia. Luego, el jueves, el escenario escaló y se sumaron muchas más instituciones educativas, tanto de Nivel Primario como de Nivel Secundario.
El recuento hasta el viernes
Según detalló la funcionaria, el relevamiento realizado hasta el viernes, incluida la jornada de hoy, dejó un número elevado de amenazas.
Hoy tenemos el recuento hasta el viernes, incluida la jornada de hoy, un número considerado de 60 en secundaria y 13 en primaria de amenazas de tiroteo, señaló. Hoy tenemos el recuento hasta el viernes, incluida la jornada de hoy, un número considerado de 60 en secundaria y 13 en primaria de amenazas de tiroteo, señaló.
Las amenazas ya están bajo investigación
Teseira indicó que todos los casos están siendo investigados y remarcó que ya hubo familias que fueron visitadas en el marco de las actuaciones que se llevan adelante.
También confirmó que intervino el Ministerio de Seguridad y que el trabajo continúa de manera activa.
“Están siendo investigadas, hay familias que ya fueron visitadas. Intervino el Ministerio de Seguridad”, afirmó.
Trabajo activo ante los casos
En ese contexto, la ministra sostuvo que desde las distintas áreas se viene avanzando sobre esta problemática con seguimiento permanente. “Se está trabajando activamente”, resumió la Ministra de Educación.
Embed - Reportaron más de 70 amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy
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