Robaron una camioneta de Gendarmería en Perico y la encontraron abandonada horas después

Un insólito episodio de inseguridad tuvo lugar durante la madrugada en la ciudad de Perico , donde una camioneta oficial de Gendarmería Nacional fue robada mientras efectivos realizaban una diligencia judicial. El vehículo fue recuperado horas más tarde, aunque con importantes faltantes.

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Según se informó, el hecho se registró en el barrio La Paz, donde personal de Gendarmería llevaba adelante una constatación de domicilio ordenada por la Justicia.

En ese contexto, los uniformados habrían dejado estacionada una camioneta Toyota Hilux oficial con el motor en marcha y la llave inteligente en su interior. Aprovechando la situación, personas desconocidas sustrajeron el rodado y escaparon del lugar.

La desaparición del vehículo fue advertida pocos minutos después, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda.

Intenso operativo para localizar el vehículo

Tras la denuncia, se desplegó un rastrillaje en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas para intentar dar con la camioneta robada.

Finalmente, la Toyota Hilux fue encontrada abandonada en un sector cercano al basural, sobre la Ruta Provincial 46. Si bien el vehículo pudo ser recuperado, los delincuentes ya habían sustraído varios elementos de su interior.

Importantes faltantes

De acuerdo con las primeras actuaciones, los autores del robo se llevaron diversos objetos pertenecientes al móvil oficial.

Entre los elementos denunciados como faltantes figuran la batería del vehículo, la rueda de auxilio, herramientas, un matafuego, una mochila y la llave inteligente utilizada para el funcionamiento de la camioneta.

Las autoridades trabajan ahora para determinar si los responsables actuaron de manera planificada o aprovecharon una situación circunstancial para cometer el delito.

Avanza la investigación

La causa quedó bajo investigación con el objetivo de identificar a los autores del robo y establecer cómo se produjo la maniobra.

Los investigadores analizan distintas pistas y relevan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes desde el momento en que sustrajeron el vehículo hasta el lugar donde finalmente fue abandonado.

Mientras tanto, continúan las tareas para recuperar los elementos robados y esclarecer por completo un hecho que generó sorpresa debido a que involucró a un móvil oficial de una fuerza federal.