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28 de mayo de 2026 - 09:25
Jujuy.

La mujer atacada en Perico declaró en la causa y piden ampliar la imputación

La mujer que sufrió un intento de femicidio en Perico logró declarar tras la brutal agresión sufrida.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Intento de femicidio en Perico: la víctima declaró y complicó al imputado

Intento de femicidio en Perico: la víctima declaró y complicó al imputado

Mariana Vargas es abogada de la joven que sufrió un intento de femicidio en Perico y que aún permanece internada en el hospital Pablo Soria. “Ella está mejor, ya salió de terapia, pudo declarar y contar con detalle qué es lo que ocurrió”.

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“Está dentro del hospital, todavía internada, por lo tanto, está totalmente contenida en la institución en todo sentido y pudo declarar después de haber querido hacerlo después de mucho tiempo”, señaló la abogada patrocinante.

Hospital Pablo Soria (2)
Intento de femicidio en Perico: la víctima declaró y complicó al imputado

Intento de femicidio en Perico: la víctima declaró y complicó al imputado

El violento intento de femicidio en Perico

Fue una situación de muchísima violencia, y más allá de que hubiese habido consentimientos en determinados momentos, cuando hubo violencia y ella empezó a decir basta, ahí ya tuvimos situaciones no consentidas, más allá de que después intentó matarla”.

Confirmó que sigue la imputación de femicidio en grado de tentativa para el acusado que sigue con prisión preventiva. “Entiendo que hay que ampliar la imputación incluyendo la violencia sexual, por las cuestiones claramente no consentidas”.

Embed - MARIANA VARGAS - ABOGADA

Las pruebas del hecho

Vargas detalló que se siguen produciendo pruebas. “La verdad es que nos parece muy bueno, porque se seguían produciendo pruebas, sacando sangre para hacer ADN, etcétera, y la familia por ahí planteaba, ya basta, porque ya hay un montón”.

“Hay un montón, pero cuanto más tengamos, mejor”, y destacó que la fiscalía y la querella están juntando pruebas, y después los que deciden son los jueces. Por lo tanto, que esos tres jueces tengan la mayor cantidad de pruebas posibles, es mejor”.

“Tuvimos más elementos que arrojan claridad sobre lo que efectivamente ocurrió”, y confirmó que el próximo miércoles 3 de junio movilizarán para pedir terminar con la violencia y para esclarecer hechos como el ocurrido en Perico.

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