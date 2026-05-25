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25 de mayo de 2026 - 20:32
Deportes.

Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca y pasó a semifinales

Talleres de Perico se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Jujuy al ganar su partido de cuartos de final.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca 

Talleres de Perico se metió entre los cuatro mejores de la Copa Jujuy al vencer 3 a 1 a Racing de Ojo de Agua en el CEAR de La Quiaca, en el primer cruce correspondiente a los cuartos de final del certamen provincial.

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El conjunto periqueño logró una importante victoria y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Jujuy. Talleres se impuso gracias a los goles de Gastón Mamani, que marcó por duplicado, y Manuel Torres, quienes le dieron la ventaja necesaria al Expreso para quedarse con la clasificación.

Racing descontó, pero no le alcanzó

Por el lado de Racing de Ojo de Agua, el descuento llegó a través de Marcos Saavedra. Sin embargo, la Academia no pudo revertir el resultado ante un Talleres que supo sostener la diferencia y manejar el partido para asegurar su lugar en la próxima instancia.

Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca
Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca

Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca

Talleres de Perico espera rival en semifinales

Con este triunfo, Talleres de Perico quedó entre los cuatro mejores del torneo y ahora espera por su próximo rival. El adversario saldrá del duelo entre Defensores de Monterrico y Monterrico Sur. En tanto, Racing de Ojo de Agua cerró su participación en la presente edición de la Copa Jujuy, quedando eliminado en la instancia de cuartos de final.

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