Entre la ilusión y la economía: así se prepara Talleres de Perico para competir

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico se prepara para una nueva temporada con expectativas altas, tanto en la Copa Jujuy como en la Liga Jujeña. Desde la dirigencia destacaron el trabajo previo y la continuidad del proyecto deportivo.

Cara nueva. Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

“ Tenemos un muy buen plantel, se mantuvo el cuerpo técnico y venimos trabajando hace varios días ”, señaló José Luis Benedetto en diálogo con TodoJujuy.

El debut no será sencillo. Talleres deberá enfrentar a un rival que también llega en buen momento. “ Respetamos mucho a Luján, es un equipo difícil que viene trabajando con los mismos jugadores ”, indicó Benedetto .

Más allá del plano local, el club también mira de reojo lo que se viene a nivel nacional, con la posibilidad de competir en nuevos formatos impulsados por la AFA. Desde la institución valoran estas oportunidades, aunque reconocen que todavía falta conocer detalles clave. “ Se habla de que va a ser el campeonato más federal, pero todavía no conocemos la letra chica ”, explicó .

En ese camino, la clasificación dependerá del rendimiento en competencias locales como la Copa Jujuy.

En paralelo a lo deportivo, la dirigencia enfrenta una realidad que atraviesa a muchos clubes del interior: el aspecto económico. “Es bastante difícil sostener un plantel y la institución día a día”, reconoció Benedetto.

“Talleres lo hace grande su gente”, afirmó, al mencionar el aporte de socios, divisiones inferiores, sponsors y otras iniciativas como el bingo y la venta de camisetas .

Un torneo que también exigirá en lo económico

De cara a los posibles torneos nacionales, el dirigente advirtió que el principal desafío no será solo deportivo. “Va a ser un campeonato muy desgastante en lo económico por la cantidad de viajes”, explicó .

Las distancias y la logística aparecen como factores determinantes para los clubes del interior.

En lo inmediato, el club también sumó refuerzos, como Marcelo Herrera, que podría debutar en los próximos días si se resuelve su habilitación. Pero además, Talleres proyecta obras importantes en su estadio. El dirigente adelantó que se trabaja en la construcción de una nueva tribuna que permitirá ampliar la capacidad. “Vamos a superar las 3.500 personas y también avanzar con otras obras como el gimnasio y el albergue”, detalló .