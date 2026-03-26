jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 16:33
Deportes.

Entre la ilusión y la economía: así se prepara Talleres de Perico para competir

El club Talleres de Perico apuesta a un buen plantel para la temporada, pero enfrenta el desafío de sostenerse en un contexto económico complejo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Lee además
talleres logro dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a independiente

Talleres logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Independiente
Talleres dePerico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo
Cara nueva.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Tenemos un muy buen plantel, se mantuvo el cuerpo técnico y venimos trabajando hace varios días”, señaló José Luis Benedetto en diálogo con TodoJujuy.

El debut no será sencillo. Talleres deberá enfrentar a un rival que también llega en buen momento. “Respetamos mucho a Luján, es un equipo difícil que viene trabajando con los mismos jugadores”, indicó Benedetto .

La ilusión de los torneos nacionales

Más allá del plano local, el club también mira de reojo lo que se viene a nivel nacional, con la posibilidad de competir en nuevos formatos impulsados por la AFA. Desde la institución valoran estas oportunidades, aunque reconocen que todavía falta conocer detalles clave. “Se habla de que va a ser el campeonato más federal, pero todavía no conocemos la letra chica”, explicó .

En ese camino, la clasificación dependerá del rendimiento en competencias locales como la Copa Jujuy.

En paralelo a lo deportivo, la dirigencia enfrenta una realidad que atraviesa a muchos clubes del interior: el aspecto económico. “Es bastante difícil sostener un plantel y la institución día a día”, reconoció Benedetto.

Talleres lo hace grande su gente”, afirmó, al mencionar el aporte de socios, divisiones inferiores, sponsors y otras iniciativas como el bingo y la venta de camisetas .

Un torneo que también exigirá en lo económico

De cara a los posibles torneos nacionales, el dirigente advirtió que el principal desafío no será solo deportivo. “Va a ser un campeonato muy desgastante en lo económico por la cantidad de viajes”, explicó .

Las distancias y la logística aparecen como factores determinantes para los clubes del interior.

En lo inmediato, el club también sumó refuerzos, como Marcelo Herrera, que podría debutar en los próximos días si se resuelve su habilitación. Pero además, Talleres proyecta obras importantes en su estadio. El dirigente adelantó que se trabaja en la construcción de una nueva tribuna que permitirá ampliar la capacidad. “Vamos a superar las 3.500 personas y también avanzar con otras obras como el gimnasio y el albergue”, detalló .

Embed - JOSÉ LUIS BENEDETTO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Independiente

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Lionel Scaloni confirmó a Messi y dejó definiciones clave antes de los amistosos

De El Piquete a Newell's: Dulce Martínez, la jujeña que llegó a primera

Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

Lo que se lee ahora
Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel