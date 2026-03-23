lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 20:28
Cara nueva.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

El Expreso se refuerza de cara a los torneos locales y a otros compromisos y lo hace con un nombre de jerarquía.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Talleres dePerico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico se prepara de cara a las competencias del año, con desafíos claros y con la intención de sumarse a los torneos regionales que lo acerquen al sueño de jugar en la categoría superior.

Lee además
El polémico festejo del próximo rival de Talleres de Perico.
Fútbol.

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas
Talleres dePerico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central
Sin remontada.

Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central

Para ello sumó a un refuerzo de jerarquía con pasado en la máxima categoría del fútbol argentino. Se trata de Marcelo Herrera, el jujeño con una amplia trayectoria en el fútbol grande de argentina, además de pasos por ligas del exterior.

Marcelo Herrera

El defensor central de 34 años, acordó su vínculo con el Expreso. “Bienvenido a Talleres, Marcelo”, posteó el club periqueño en sus redes para confirmar la llegada del futbolista que llega proveniente de Unión Tarija.

La trayectoria de Marcelo Herrera

Defendió los colores de clubes argentinos como Chicago, Lanús, Olimpo, Belgrano, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Sarmiento, Agropecuario y Gimnasia y Tiro, además de registrar pasos por el fútbol de Chile e Indonesia.

En el Granate fue campeón de la Supercopa Argentina 2016, también de la Copa Bicentenario 2016 y del Torneo Local de Transición 2016, además de ser subcampeón de la Copa Libertadores 2017. Se destacó como un defensor confiable.

Los otros refuerzos de Talleres de Perico

Además de Herrera, el club ya sumó al plantel que quiere ser protagonismo como en el 2025 a Luis Díaz, volante de 23 años que proviene de Cuyaya; Agustín Ferry Oña, delantero de 28 años que llega tras su paso por Monterrico Sur; Tomás Aballay, volante de 23 años que jugó en Defensores de Boca de Córdoba y Leandro Ledesma, volante 23 años de último paso por Atlético Tostado de Santa Fe.

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo
Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central

Instalan tribunas tubulares en la cancha de Talleres de Perico para la gran final

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

Talleres logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Independiente

Lo que se lee ahora
Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel