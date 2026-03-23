Talleres de Perico sumó a un campeón en el fútbol argentino como refuerzo

Talleres de Perico se prepara de cara a las competencias del año, con desafíos claros y con la intención de sumarse a los torneos regionales que lo acerquen al sueño de jugar en la categoría superior.

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Para ello sumó a un refuerzo de jerarquía con pasado en la máxima categoría del fútbol argentino . Se trata de Marcelo Herrera , el jujeño con una amplia trayectoria en el fútbol grande de argentina, además de pasos por ligas del exterior.

El defensor central de 34 años, acordó su vínculo con el Expreso. “Bienvenido a Talleres, Marcelo”, posteó el club periqueño en sus redes para confirmar la llegada del futbolista que llega proveniente de Unión Tarija.

La trayectoria de Marcelo Herrera

Defendió los colores de clubes argentinos como Chicago, Lanús, Olimpo, Belgrano, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Sarmiento, Agropecuario y Gimnasia y Tiro, además de registrar pasos por el fútbol de Chile e Indonesia.

En el Granate fue campeón de la Supercopa Argentina 2016, también de la Copa Bicentenario 2016 y del Torneo Local de Transición 2016, además de ser subcampeón de la Copa Libertadores 2017. Se destacó como un defensor confiable.

Los otros refuerzos de Talleres de Perico

Además de Herrera, el club ya sumó al plantel que quiere ser protagonismo como en el 2025 a Luis Díaz, volante de 23 años que proviene de Cuyaya; Agustín Ferry Oña, delantero de 28 años que llega tras su paso por Monterrico Sur; Tomás Aballay, volante de 23 años que jugó en Defensores de Boca de Córdoba y Leandro Ledesma, volante 23 años de último paso por Atlético Tostado de Santa Fe.