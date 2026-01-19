Talleres de Perico cayó derrotado 2 a 0 ante Tucumán Central en la reanudación del choque por la final de ida de la Región Norte del Torneo Regional Amateur luego de la suspensión del domingo por la intensa lluvia cuando ganaba el local 1 a 0.

Fútbol. El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Fútbol. José Luis Benedetto, presidente de Talleres de Perico: "Estamos todos ilusionados con esta posibilidad"

El partido entre jujeños y tucumanos había sido suspendido por la tormenta que azotó San Miguel de Tucumán y que hizo que el campo de juego no aguantara la lluvia. Estaba ganando el equipo local en los primeros 45 minutos 1 a 0.

Fue reprogramado para este lunes a las 17 horas en el mismo estadio con el mismo árbitro, Aníbal Matías Alfaro. Medina había abierto el marcador antes del descanso y la posterior postergación de los 45 minutos iniciales de la primera final.

Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central

La reanudación de Talleres de Perico

Lo que restó del partido se disputó en dos tiempos, uno de 22 minutos y el otro de 23, en un campo de juego que estaba rápido producto de la lluvia no solo del domingo sino también de la que cayó durante la madrugada y mañana del lunes.

En esos dos tiempos el partido fue muy trabado, con imprecisiones y pierna fuerte, con el equipo jujeño intentando acercar peligro al arco local y con un equipo dueño de casa que buscaba neutralizar los intentos sin mucha imaginación de Talleres.

Cuando parecía que el partido se cerraba con una desventaja para el expreso por un solo gol, llegó una infracción en el sector izquierdo, un centro de Juárez que cayó en el área chica y un cabezazo de Ovejero que puso el 2 a 0.

Delirio para el local y desazón para los dirigidos por Nazareno Godoy que, entre los malos resultados, perder por un gol era el mejor. Ahora llegará el tiempo de la revancha en el Plinio Zabala con la obligación de remontar dos goles.