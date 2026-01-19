Talleres de Perico vs. Tucumán Central: confirman el horario para la reanudación del partido

La intensa lluvia caída este domingo en San Miguel de Tucumán obligó a suspender el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico, luego de completarse los primeros 45 minutos de la ida por la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur. Las condiciones climáticas hicieron imposible continuar el encuentro y el árbitro decidió postergar el segundo tiempo.

Desde la organización del certamen informaron que la reanudación ya tiene día y horario definidos.

Según confirmaron, los minutos de la segunda etapa restantes entre Tucumán Central y Talleres de Perico, se disputarán este lunes 19 de enero, a partir de las 17:00 horas , en el estadio del Club Tucumán Central.

El cruce se presentaba como un compromiso determinante para ambos equipos, ya que define al representante de la Región Norte en la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur . Tucumán Central buscaba hacerse fuerte de local, mientras Talleres de Perico apostaba a llevar la serie abierta a Jujuy.

En lo futbolístico, Talleres afrontó el partido con una baja importante. Mariano Arroyo no integró el equipo por acumulación de cinco tarjetas amarillas, una ausencia que el cuerpo técnico debió cubrir con variantes en el mediocampo.

Durante el primer tiempo, el trámite fue equilibrado. Tucumán Central intentó asumir el protagonismo con la pelota, mientras Talleres se mostró ordenado y atento para salir rápido de contra. Las imprecisiones comenzaron a aparecer a medida que la lluvia ganó intensidad.

El gol de Medina rompió la paridad a pocos minutos del descanso y le dio ventaja al conjunto tucumano. Sin embargo, antes de la reanudación, el árbitro Aníbal Matías Alfaro evaluó el estado del campo junto a los capitanes y resolvió suspender el encuentro para preservar la integridad de los jugadores.

La terna arbitral se completó con Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes, mientras que Santiago Figueroa cumplió funciones como cuarto árbitro.