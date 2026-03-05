jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 18:26
Accidente.

Precaución: choque y vuelco en Ruta 9 antes de la entrada a Ciudad Cultural

El siniestro ocurrió pasando Ciudad Cultural en sentido norte–sur. Trabajan en el lugar personal del SAME, Bomberos y la Policía. El tránsito se encuentra reducido.

Victoria Marín
Victoria Marín
Accidente en Ruta 9.

Accidente en Ruta 9.

Un vuelco se registró este jueves en Ruta Nacional 9, a la altura del arroyo Huaico Grande, pasando la Ciudad Cultural, en el sentido de circulación norte–sur. La calzada se encuentra mojada y habría influido en el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, dos vehículos habrían impactado, lo que provocó que uno de ellos terminara volcado sobre el pavimento.

En el lugar se desplegó un operativo de emergencia con la presencia de personal del SAME, Bomberos y efectivos policiales, quienes trabajan para asistir a los ocupantes de los vehículos y ordenar el tránsito en la zona.

Accidente ruta 9

Tránsito reducido en el sector

A raíz del siniestro, la circulación en el sector se encuentra habilitada solo por media calzada, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la cantidad de personas heridas ni sobre el estado de salud de los involucrados.

