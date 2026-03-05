Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio

Un violento ataque de abejas sorprendió a vecinos de San Pedro de Jujuy durante la tarde del miércoles, generando momentos de tensión y preocupación en la localidad.

El episodio se registró alrededor de las 16:00 , cuando residentes de los barrios Presidente Perón y Snopek solicitaron ayuda desesperadamente tras ser atacados por un enjambre de abejas que se expandió rápidamente por la zona. El hecho tuvo lugar en el sector conocido como el paredón de Independiente , donde varias personas que transitaban, incluso en motocicleta, comenzaron a ser picadas por los insectos.

De acuerdo con los relatos de los vecinos, las abejas aparecieron de forma repentina y atacaron a quienes estaban circulando por el lugar. En cuestión de minutos, el enjambre se desplazó e incluso penetró en viviendas cercanas, alcanzando a residentes que se encontraban en el interior de sus casas.

Los vecinos describieron escenas de inquietud y pánico al ver cómo los insectos se comportaban de manera agresiva, obligando a la gente a buscar refugio y pedir asistencia urgente.

Heridos y pedido de ayuda

Varios habitantes de la zona resultaron picados por las abejas, aunque hasta el momento no se difundieron partes oficiales sobre el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones. Quienes presenciaron el hecho señalaron la necesidad de presencia de servicios de emergencia ante la rápida expansión del enjambre y el impacto sobre la comunidad.

Ataque de abejas en Alto Comedero dejan la muerte de mascotas

Este ataque en San Pedro se suma a otros incidentes recientes en la provincia, donde enjambres de abejas también causaron preocupación en localidades como Alto Comedero, donde vecinos denunciaron ataques similares que generaron alarma e incluso daño a mascotas.

Según relataron los habitantes de la zona, el ataque fue repentino y obligó a refugiarse dentro de las viviendas de la zona B5 de Alto Comedero. En medio de la confusión, un perro y un loro pertenecientes a una vecina del barrio fueron alcanzados por las abejas y murieron como consecuencia de las picaduras, lo que incrementó aún más el miedo y la indignación entre los vecinos.