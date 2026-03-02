Ataque de abejas en Alto Comedero: mataron a un perro y un loro

Abejas en Alto Comedero (foto ilustrativa)

Momentos de tensión y desesperación se vivieron en el sector B5 del barrio Nueva Esperanza, en Alto Comedero, luego de que un enjambre de abejas atacara a vecinos de la cuadra. El episodio encendió la alarma entre las familias del lugar, que aseguran que la situación puso en riesgo a todos, en especial a los chicos que suelen jugar en la calle.

Según relataron los habitantes de la zona, el ataque fue repentino y obligó a refugiarse dentro de las viviendas. En medio de la confusión, un perro y un loro pertenecientes a una vecina del barrio fueron alcanzados por las abejas y murieron como consecuencia de las picaduras, lo que incrementó aún más el miedo y la indignación entre los vecinos.

Un enjambre de abejas atacó a varias personas en Palpalá Un enjambre de abejas atacó a mascotas en Alto Comedero (imagen ilustrativa) Preocupación en el barrio por ataque de abejas El hecho ocurrió cerca del Colegio Secundario N° 6, un punto muy transitado de Alto Comedero, lo que aumentó la preocupación por la posibilidad de que el enjambre afecte a estudiantes y peatones que circulan por el lugar. Vecinos señalaron que sienten que “toda la cuadra estuvo en peligro” y remarcaron el temor por los niños y niñas del barrio, que se encontraban cerca cuando comenzaron a aparecer las abejas.

Por el momento no se informó sobre personas heridas de gravedad, pero el episodio dejó un fuerte malestar en la comunidad. Los residentes del sector destacaron el impacto emocional de ver a sus mascotas morir y señalaron que el ataque evidencia la necesidad de trabajar en prevención y control cuando se detectan enjambres en zonas pobladas.

Reclamo de los vecinos y pedido de intervención Tras lo sucedido, los vecinos manifestaron su indignación y pidieron que se tomen medidas para evitar nuevos ataques. Consideran fundamental que se evalúe la presencia de abejas en el área y que, en caso de detectarse colmenas cerca de viviendas, se realicen operativos de retiro o reubicación a cargo de personal especializado, para reducir los riesgos. Abejas

