Enjambre de abejas: qué hacer ante un ataque de abejas

Especialistas de Jujuy explican qué hacer si aparece un enjambre en tu casa, cómo prevenir panales y cómo actuar ante la picadura de una abeja.

En los últimos meses se registraron varios ataques de abejas en distintos puntos de Jujuy, lo que volvió a poner en primer plano una pregunta clave: qué hacer cuando un enjambre llega a una casa o a una cuadra . Especialistas en sanidad apícola de la provincia explican que lo primero es mantener la calma, alejarse del lugar y no intentar espantarlas . Cuando un enjambre está “de paso”, suele agruparse en forma de “bolo” o racimo para descansar, alimentarse y cuidar a la reina, y en general puede permanecer en esa zona entre 24 y 72 horas antes de seguir su camino.

Los expertos remarcan que no hay que tirarles humo, agua ni insecticidas , ni golpear el panal o el racimo. El miedo lleva muchas veces a las personas a quemar hojas, cartones o basura para “dispersarlas”, pero eso solo logra poner a las abejas en estado de alerta. Cuando una abeja pica, deja el aguijón y libera una sustancia química que funciona como señal de alarma para el resto del enjambre, lo que puede convertir una situación controlable en un ataque masivo.

Si se detecta un enjambre o un panal en la casa, en una escuela o en la vía pública, la recomendación es alejar a los niños, adultos mayores y mascotas y resguardarse en el interior de la vivienda, cerrando puertas y ventanas. En lo posible, conviene cubrir el rostro y la cabeza con una tela o prenda liviana si es necesario cruzar por la zona, ya que las picaduras en cara y cuello son las más peligrosas. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Defensa Civil trabajan en un protocolo específico para estos casos y piden llamar al 911 o a Defensa Civil para que personal capacitado, muchas veces en coordinación con apicultores, pueda retirar el enjambre y reubicarlo sin poner en riesgo a los vecinos ni a las abejas, fundamentales para el ecosistema.

También destacan la importancia de la prevención en las viviendas . Las abejas suelen elegir espacios protegidos y secos, como casetas de gas o agua, cavidades en paredes, techos, huecos de tanques o cubiertas apiladas. Por eso recomiendan cerrar bien estos lugares, tapar agujeros, ordenar patios y no acumular objetos huecos donde puedan instalarse los panales. Si se observa actividad de abejas entrando y saliendo siempre del mismo punto, es señal de que ya hay una colmena activa y se debe pedir asistencia profesional, sin intentar destruirla por cuenta propia.

Qué hacer cuando te pica una abeja

En la mayoría de los casos, la picadura de abeja provoca una reacción local con dolor, enrojecimiento e inflamación limitada a la zona afectada. Los especialistas señalan que lo primero es mantener la calma y revisar si el aguijón quedó clavado en la piel. En el caso de las abejas, el aguijón suele quedar adherido; se recomienda retirarlo cuanto antes raspando suavemente con la uña o el borde de una tarjeta, sin usar pinzas, para evitar que se libere más veneno. Luego hay que lavar la zona con agua, desinfectar con un antiséptico y aplicar hielo o compresas frías para reducir el dolor y la hinchazón.

Si la molestia persiste, puede indicarse un analgésico o un antihistamínico de venta libre para calmar el dolor y la picazón, siempre siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud. Sin embargo, hay signos de alarma que no deben pasarse por alto: dificultad para respirar, hinchazón en labios, lengua o cara, mareos, desmayos, náuseas intensas o sensación de opresión en el pecho. Estos síntomas pueden indicar una reacción alérgica grave (anafilaxia) y requieren atención médica inmediata en una guardia o servicio de emergencias.

Por qué no hay que matar abejas y sí pedir ayuda

Los especialistas jujeños insisten en que las abejas no son “enemigas”, sino insectos clave para la polinización y la producción de alimentos. Su comportamiento agresivo aparece cuando sienten que la colmena está en peligro o cuando se las molesta con golpes, humo o ruido. Por eso remarcan que la mejor forma de proteger a las personas y a los animales es combinar prevención, respeto por su ciclo natural y derivación a equipos capacitados que puedan retirar los enjambres y reubicarlos en zonas rurales o apropiadas para su manejo.

Ante la presencia de un enjambre, la regla básica es clara:

no acercarse,

no intervenir

avisar a las autoridades.

Y frente a una picadura, actuar rápido para sacar el aguijón, enfriar la zona y consultar al sistema de salud si aparecen síntomas intensos o antecedentes de alergia. En un contexto de mayor presencia de abejas en áreas urbanas, conocer estos pasos puede marcar la diferencia entre un susto y una emergencia.