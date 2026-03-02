lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 13:03
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS estima un 90% de acatamiento en toda la provincia

Mercedes Sosa confirmó una fuerte adhesión al paro docente en el inicio del ciclo lectivo y anticipó que mañana habrá paro provincial.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El paro docente convocado para este 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia, registró un alto nivel de adhesión. Así lo afirmó la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa en conferencia de prensa, quien sostuvo que la medida alcanza a la mayoría de los establecimientos educativos de Jujuy.

“El grado de acatamiento que tiene la medida hoy nosotros estimamos que va a estar en un 90% en todas las escuelas de la provincia”, expresó la dirigente gremial.

“Ya tenemos un termómetro y una medición”

Sosa explicó que el sindicato mantuvo contacto permanente con las bases durante el fin de semana. “Sí, porque en varias escuelas han venido pidiendo información durante el fin de semana para organizar la escuela hoy día, y entonces de ahí ya tenemos un termómetro y una medición porque ya en el grupo de delegados nos van informando”, detalló.

El paro afectó a escuelas primarias, secundarias y técnicas en distintos puntos del territorio provincial y coincidió con la jornada prevista para el regreso a las aulas.

paro docente

Paritaria provincial y paro provincial mañana

En relación con la negociación salarial en la provincia, Sosa manifestó: “Una paritaria que consideramos que es impuesta, con una propuesta que está por debajo de la inflación, con ninguna respuesta respecto de blanquear un poco más de ese 70% que cobramos en negro”.

Sobre la continuidad de la medida, confirmó: “Sí, el CEDEMS. Estamos a la espera de qué pasa a nivel nacional con los gremios, que van a tener una reunión esta tarde en el Ministerio de Capital Humano”.

Y anunció: “Mañana la protesta también va a ser de parte de nuestro sindicato en el orden provincial”.

Finalmente, sostuvo: “Estamos todos los gremios del país, los docentes en pie de lucha y este nivel de acatamiento también es un termómetro claro acerca de la visibilización y la expresión de parte de los docentes de una situación económica que ya es asfixiante realmente, que ya es insostenible”.

Durante la jornada, docentes nucleados en el CEDEMS marcharon por el casco céntrico de San Salvador de Jujuy para visibilizar el reclamo salarial y presupuestario.

