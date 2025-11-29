sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 09:26
Atención.

Docentes universitarios lanzan paro nacional por una semana: cuándo será y cómo afecta a Jujuy

El gremio que nuclea a los docentes universitarios anunció que Jujuy se adherirá a la medida nacional a través de un paro por una semana.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
universidad aula vacia jujuy

Del 1 al 6 de diciembre la docencia universitaria de todo el país realizará un paro nacional, convocado por CONADU Histórica. En ese marco, desde ADIUNJu confirmaron que en la provincia de Jujuy se adherirán a la medida "en defensa de los derechos docentes y de la universidad pública".

Detalles del paro nacional de docentes universitarios

Teniendo en cuenta el comunicado del gremio que nuclea a los docentes universitarios de Jujuy, desde el próximo lunes 1 de diciembre, y hasta el próximo 6, se adherirán a la semana de paro nacional convocada por CONADU Histórica.

El motivo de esta medida es en base a "la exigencia de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente convocatoria a la paritaria salarial, y la defensa de las condiciones laborales conquistadas frente al posible avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional".

Embed

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el Ciclo Lectivo 2025 finalizará el viernes 12 de diciembre en todos los niveles educativos. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

En tanto, ya anunciaron que el Ciclo Lectivo 2026 comenzará el lunes 23 de febrero, mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio. El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre.

