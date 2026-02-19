jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 16:23
Protesta.

"El paro es contundente, en Jujuy estamos con un paro activo", dijo Nicolás Fernández de APUAP

Gremios se movilizaron desde Plaza Belgrano esta mañana en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en Diputados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Movilización contra la Reforma Laboral.

Movilización contra la Reforma Laboral.

Movilización contra la Reforma Laboral.

Movilización contra la Reforma Laboral.

La concentración comenzó a las 11 en Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy, desde donde distintos gremios avanzaron por calles céntricas para manifestar su postura frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Movilización contra la Reforma Laboral.
Movilización contra la Reforma Laboral.

Movilización contra la Reforma Laboral.

En ese marco, el secretario general de APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública), Nicolás Fernández, sostuvo que la medida tiene un fuerte impacto a nivel nacional y provincial.

Estamos nuevamente en las calles, como lo hicimos cuando fue tratado en el Senado y como lo venimos haciendo desde que conocimos el articulado de esta reforma mal llamada modernizadora de Milei. En realidad es absolutamente regresiva y perjudica los derechos de los laburantes”, afirmó el dirigente gremial.

Fernández remarcó que el rechazo es amplio y transversal

Embed - LLEGADA DE GREMIOS A LA PLAZA

“Rechazamos esto todo el pueblo jujeño y los argentinos de todo el país, porque hoy el paro es contundente en todo el territorio nacional. En Jujuy somos parte con un paro activo, movilizados en las calles para rechazar la ley en el Congreso y en las calles”, expresó.

Balance de la UTA

"El paro tuvo un acatamiento casi del 100% y el balance es positivo con un fuerte rechazo a la ley laboral", le comentó a TodoJujuy.com, Julio Ramírez, interventor de la UTA Jujuy.

Quiénes convocan a la movilización en Jujuy

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran el SEOM, APUAP junto a FESINTRAS, UDA, ADEP, CEDEMS y ATE, además de otros gremios que adhieren a la protesta.

APUAP y FESINTRAS anunciaron además una volanteada durante la mañana en la peatonal Belgrano, como parte de las actividades previstas en el marco de la jornada de protesta.

Desde los sindicatos indicaron que la modalidad en Jujuy combina el cese de tareas con presencia en la vía pública, con el objetivo de visibilizar el reclamo frente al proyecto que comienza su debate parlamentario.

Embed - Marcha en Plaza Belgrano - Paro General

