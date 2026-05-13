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13 de mayo de 2026 - 09:58
País.

¿Por qué no hay bancos hoy, miércoles 13 de mayo?

La medida de La Bancaria afectará al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario, que atenderán con horario reducido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Paro bancario confirmado: qué bancos tendrán atención reducida esta semana.

Paro bancario confirmado: qué bancos tendrán atención reducida esta semana.

La Asociación Bancaria ratificó la realización de un paro parcial a nivel nacional para hoy, miércoles 13 de mayo, una medida gremial que afectará la atención en determinadas entidades financieras estatales y que podría ocasionar demoras en distintos trámites presenciales en los bancos.

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La decisión fue tomada por el sindicato como respuesta a medidas impulsadas por las autoridades del Banco Central de la República Argentina y del Banco Hipotecario, frente a las cuales el gremio expresó su rechazo y resolvió avanzar con la protesta.

Paro bancario confirmado.

Cómo funcionarán las entidades alcanzadas por el paro

La medida afectará puntualmente al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario, entidades que durante esa jornada operarán con un esquema reducido de atención. En el caso del organismo monetario, el público podrá realizar trámites únicamente entre las 10 y las 12, lo que implica una reducción de tres horas respecto del horario habitual.

Por su parte, las sucursales del Banco Hipotecario también modificarán su funcionamiento y finalizarán la atención antes del cierre previsto normalmente.

Desde el sindicato señalaron que el recorte en el horario de atención podría generar inconvenientes en aquellas operaciones que dependen de la presencialidad, entre ellas acreditaciones, depósitos, cobro de cheques, movimientos empresariales y distintos trámites realizados por ventanilla. Debido a esta situación, algunas gestiones podrían postergarse hasta la jornada siguiente.

La medida de fuerza impulsada por La Bancaria afectará al Banco Central y al Banco Hipotecario.

Qué operaciones seguirán disponibles en los bancos durante el paro

De todos modos, la medida de fuerza no afectará el funcionamiento de los canales digitales. Las transferencias, el home banking, los pagos electrónicos y las billeteras virtuales continuarán operando con normalidad durante el paro.

Asimismo, seguirá habilitada la posibilidad de retirar dinero en efectivo en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios adheridos, utilizando tarjeta de débito y DNI como medio de operación.

Qué bancos tendrán atención reducida esta semana.

A través de un comunicado oficial, la Asociación Bancaria indicó que la medida de fuerza en el Banco Central de la República Argentina responde al cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales existentes en el país. Según denunció el gremio, esta decisión podría derivar en la eliminación de 32 puestos laborales y generar consecuencias negativas sobre las economías regionales.

La Asociación Bancaria confirmó un paro nacional parcial para este miércoles 13 de mayo, una medida que impactará en la atención de algunas entidades financieras públicas.

En relación con el Banco Hipotecario, el sindicato cuestionó lo que definió como un “cierre sistemático de sucursales y despidos injustificados”, y anticipó que continuará en estado de alerta y movilización en todo el territorio nacional si las autoridades no ofrecen respuestas al reclamo.

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