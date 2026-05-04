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4 de mayo de 2026 - 20:27
País.

A 40 días del Mundial, Banco Macro presenta "Soñá en Grande", su nueva campaña con Lionel Scaloni

A días de la Copa Mundial, Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, la nueva campaña protagonizada por Lionel Scaloni.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña conLionel Scaloni

Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

A 40 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, la nueva campaña protagonizada por Lionel Scaloni, que reafirma su alianza con el DT campeón del mundo en su cuarto año consecutivo de trabajo conjunto. Además, pone en el centro una idea poderosa: cuando los argentinos estamos unidos detrás de un mismo sueño, somos capaces de lograrlo.

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La campaña nace de una frase de Scaloni que se convirtió en inspiración: “Los sueños están para cumplirse… que sueñen y lo intenten, que el camino que se trazan es el mejor de todos.”

A partir de esa mirada, Banco Macro construye su mensaje: en la Argentina, soñar no es ingenuo, es un acto de valentía. Pero además, no alcanza con soñar: hay que pensar en grande, trazar un camino y avanzar todos los días para hacerlo realidad.

Cuando escuchamos a Scaloni entendimos algo muy profundo: en la Argentina, soñar es de valientes. Pero lo más importante es lo que viene después: animarse a pensarlo en grande y recorrer ese camino. Ahí es donde nosotros queremos estar como banco”, afirma María José Daura, Gerenta de Marketing de Banco Macro.

Banco Macro presenta "Soñá en Grande", su nueva campaña con Lionel Scaloni
Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

El concepto creativo se potencia en el contexto del Mundial, un momento único donde desaparecen las diferencias y aparece algo más fuerte: el deseo compartido. Durante la Copa del Mundo, sin importar origen, ideas o historia, todos los argentinos queremos lo mismo. Y esa energía colectiva se transforma en una fuerza capaz de movilizar al país entero.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dejado de ser un horizonte lejano para convertirse en una realidad que ya empezamos a latir. Con la campaña ‘Soñá en Grande’, en Banco Macro asumimos el compromiso de ser el motor que alienta e impulsa la ambición de los argentinos, transformando esa ilusión en proyectos concretos con la misma pasión con la que acompañamos a nuestros clientes” expresó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

El Mundial activa algo muy especial: volvemos a creer, volvemos a emocionarnos y, por un momento, sentimos que todos tiramos para el mismo lado. Esa es la energía que queremos acompañar. Porque en Banco Macro no solo invitamos a soñar y a pensar en grande: acompañamos ese camino con soluciones concretas para cada argentino. Somos un banco federal, cercano, que está presente en todo el país y que trabaja todos los días para transformar esos proyectos en realidades”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

El proyecto de la Selección Argentina, encarnado en la figura de Lionel Scaloni, representa esa posibilidad concreta: la de demostrar que, con trabajo, claridad y un objetivo común, los sueños pueden cumplirse.

Banco Macro presenta "Soñá en Grande", su nueva campaña con Lionel Scaloni
Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

Banco Macro presenta “Soñá en Grande”, su nueva campaña con Lionel Scaloni

La campaña fue presentada con un pre estreno en Pujato, el pueblo natal del entrenador de la Selección, como un símbolo del origen de ese recorrido: el lugar donde nacen los sueños que, con esfuerzo y convicción, pueden llegar a lo más alto.

Decenas de vecinos se reunieron en la sede del Club Matienzo de Pujato, en la Provincia de Santa Fe.

En este club, empezó a jugar Lionel Scaloni, y hoy en día, su hermano Mauro es presidente. Todos juntos vieron el nuevo comercial a días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para ver el video completo del pre-estreno en Pujato ingresar a https://www.youtube.com/watch?v=9E9mxgzhEqE.

Desarrollada por Virgen Films y dirigida por Juan Taratuto, la pieza refuerza la coherencia del vínculo entre Banco Macro y Scaloni, basado en valores como la humildad, el trabajo en equipo y la superación.

Con “Soñá en Grande”, Banco Macro invita a todos los argentinos a dar el primer paso: soñar, pensar en grande y animarse a recorrer el camino.

Porque los sueños empiezan ahí… pero se hacen realidad andando. Y en ese recorrido, Banco Macro quiere estar presente.

Ficha Técnica:

Agencia: Virgen Films.

Productora: Virgen Films.

Productor Ejecutivo: Diego Peskins.

Director: Juan Taratuto.

Creatividad: DGC: Gustavo Dousdebes – Hernán Jauregui // Equipo creativo: Luisina Llanos – Juan Nougues

Productor: Jose Torcuatti

Line producer: Agustina Ragno.

Jefe de Producción: Jazmin Contreras.

Asistente de Dirección: Griselda Gonzalez

Director de Foto: Mex Ledesma

Director de Arte: Marcelo Chaves.

Ambientadora: Vale Gandini.

Vestuario: Mercedes Gallego

Maquillaje: Claudia Pena

Coordinación Post: Alejandro Giorlando.

Editor: Carolina Grgurevic

Color: Jorge Russo - Pentimento.

Músico: Francisco Taratuto

Sonido: ANIMAL Music.

VFX: Mariano Santilli

Edición online: Amelie Caba Aguirre

Responsable por Anunciante:

Gerente de Marketing: María José Daura.

Equipo de Branding y Producción: Evangelina Mabel Escribano y Rocío Goyanes.

Equipo de Medios: Yanina Coppola, Sebastian Miguel Angel Villalobos, Melisa Ayelen Regueira y Francisco Brignone.

Para ver el comercial ingresar al siguiente link: https://youtu.be/MPL-f5FgpM4

Pensá en grande, pensá en Macro.

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