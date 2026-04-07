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7 de abril de 2026 - 14:36
País.

Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025

Banco Macro da a conocer su Memoria Anual Reporte Integrado 2025, consolidando información financiera y no financiera bajo los más reconocidos estándares internacionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025

Banco Macro presenta su memoria anual: reporte integrado 2025

Banco Macro da a conocer su Memoria Anual Reporte Integrado 2025, consolidando información financiera y no financiera bajo los más reconocidos estándares internacionales.

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Desde hace 19 años fue pionero en la Argentina en adoptar esta práctica, siendo el primer Reporte integrado del país, reafirmando su liderazgo en transparencia y rendición de cuentas.

La Memoria fue elaborada tomando como referencia el Marco Internacional de Reporte Integrado <IR> de la IIRC, los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), los Estándares SASB (Sustainability Accounting Standards Board), los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes para la gestión de la Entidad, y las Normas Internacionales de Sostenibilidad y Clima (NIIF S1 y NIIF S2), alineando la gestión a los requerimientos globales en materia de sostenibilidad.

Su estructura sigue la lógica de los 6 Capitales del Macro: Financiero, Industrial, Intelectual, Humano, Social y Natural.

Alineado al lanzamiento de la nueva Estrategia de negocios, en 2025, Banco Macro actualizó su Política de Sustentabilidad y elaboró su Estrategia de Sustentabilidad Corporativa 2026–2030. En este proceso, realizó un análisis de doble materialidad para definir y priorizar sus impactos, riesgos y oportunidades (IROs), y desarrolló talleres con más de 85 líderes que participaron en la definición de los objetivos de sustentabilidad de la Entidad.

Otro de los hitos del año en materia de gobernanza y gestión, es el fortalecimiento de la estructura de toma de decisiones a partir del nuevo Comité de Dirección, con modificaciones orientadas a consolidar la administración, el enfoque estratégico y la gestión integral de riesgos con foco en las personas.

Principales destacados de 2025:

Capital Financiero:

Más de $303.043 millones de resultado neto (incluyendo Otros Resultados Integrales), equivalente a un ROE de 5,1%, respaldando el crecimiento sostenible del negocio.

Capital Industrial e Intelectual:

Modelo de “Agilidad en grande”, que integra lo digital y lo humano posicionando al Banco como un “arquitecto de experiencias”.

  • 6,5 millones de clientes.
  • 2,9 millones de usuarios digitales.
  • 487 puntos de atención bancaria en 23 jurisdicciones.
  • 40% de sucursales en localidades con menos de 30.000 habitantes.
  • 6.589 participantes en talleres de educación financiera.

Capital Humano:

Consolidación de una cultura basada en el ADN Macro: Agilidad, Protagonismo, Cercanía y Orgullo, fortaleciendo la experiencia del empleado, la marca empleadora y los programas de desarrollo y reconocimiento.

  • 8.246 colegas en todo el país.
  • 96 % de la dotación capacitada.
  • Compromiso con la diversidad e inclusión en todo el país.

Capital Social:

Desde su propósito de ser “Puentes de progreso”, el Banco acompaña a las comunidades en formación para el empleo, capacitación a organizaciones sociales, educación financiera e inclusión, promoviendo además el acceso a la cultura y el deporte.

  • $2.105,5 millones de inversión social total.
  • 750.000 beneficiarios alcanzados.
  • 348 organizaciones acompañadas.

Capital Natural:

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado ISO 14.001, con obtención del Sello Verde del GCBA para Torre Macro.

En el impacto indirecto, se destaca la publicación del Manual SARAS, que formaliza las políticas de riesgo crediticio con enfoque socioambiental.

  • 28% de reducción de huella de carbono vs. 2024.
  • 46,5 % de la energía eléctrica consumida en edificios divisionales y 21 sucursales es de origen renovable (17,8 % en 2024).
  • 1.752.300 tarjetas de débito fabricadas con PVC reciclado.
  • 12 MM km rodados en Macro Bicis.

Con 47 años de trayectoria, más de 8.000 colaboradores y presencia en 23 provincias, Banco Macro continúa evolucionando con un propósito claro: ser el banco líder para una Argentina grande.

Para conocer la Memoria Anual Reporte Integrado 2025 ingresar a: https://www.macro.com.ar/reporteintegrado2025

Pensá en Grande. Pensá en Macro.

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