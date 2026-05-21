El FMI aprobó la revisión del acuerdo y enviará USD 1.000 millones a la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, que se espera impacte en las reservas del Banco Central en las próximas horas.

El organismo valoró que “el impulso reformista se ha fortalecido” con la aprobación de leyes en materia fiscal, comercial y laboral, además de mejoras en el marco monetario y cambiario. Según el FMI, esos cambios contribuyeron a la acumulación de reservas y a mejorar la capacidad del país para gestionar crisis.

En su análisis, el Fondo remarcó que, si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas para fines de diciembre, sí se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas. También señaló que se aplicaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta y reducir los diferenciales soberanos.

Kristalina Georgieva sostuvo que las autoridades argentinas siguieron avanzando “con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado”. Sin embargo, el organismo también planteó la necesidad de seguir profundizando reformas tributarias y previsionales, y reforzar el marco fiscal en provincias y municipios.

El impacto en las reservas y en la política económica

La aprobación de esta revisión era clave porque de ella dependía el giro de USD 1.000 millones. Ese dinero se sumará a las reservas internacionales del Banco Central, en un momento en que el Gobierno apuesta a sostener la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar la confianza del mercado.

El informe también destacó el ritmo de compras del BCRA. Según los datos mencionados, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios y sumó más de USD 8.800 millones en lo que va del año.