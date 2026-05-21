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21 de mayo de 2026 - 09:13
Jujuy.

Impactante choque y vuelco en Ruta 66 a la altura de la Aduana: dos heridos

Anoche se produjo el choque y vuelco de una camioneta en ruta 66 a la altura de la Aduana. Hubo dos personas heridas y el tránsito estuvo cortado varias horas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Diseño sin título (89)

Un fuerte choque y vuelco se registró este miércoles sobre la ruta 66, a la altura de la Aduana, y provocó un corte total del tránsito en sentido sur-norte, entre Perico y Palpalá. El hecho dejó como saldo dos personas heridas y generó un importante operativo policial y sanitario en la zona.

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Choque y vuelco en ruta 66 a la altura de la Aduana - Imagen creada con IA
Choque y vuelco en ruta 66 a la altura de la Aduana - Imagen creada con IA

Choque y vuelco en ruta 66 a la altura de la Aduana - Imagen creada con IA

Cómo ocurrió el siniestro

Según las primeras informaciones, el choque involucró a una camioneta Peugeot Hoggar y un automóvil Volkswagen Vento negro, ambos circulando en sentido sur-norte.

De acuerdo con las pericias preliminares, la camioneta habría intentado cruzarse hacia el carril rápido debido a una deformación existente sobre la calzada en ese tramo. En ese momento, el Volkswagen Vento no logró frenar a tiempo e impactó contra la parte trasera del utilitario.

Producto de la colisión, la Peugeot terminó volcando a un costado de la ruta, mientras que el tránsito quedó completamente interrumpido durante varios minutos.

Dos personas fueron hospitalizadas

En la camioneta viajaban un hombre y una mujer mayores de edad, provenientes de Ledesma y con destino a San Salvador de Jujuy. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que los heridos no presentaban lesiones de gravedad.

Por su parte, el conductor del Volkswagen Vento resultó ileso.

Operativo y pericias en la zona

Tras el vuelco, efectivos policiales y personal de Seguridad Vial desplegaron un amplio operativo para ordenar la circulación y determinar las causas del hecho.

Además, se realizaron test de alcoholemia a ambos conductores involucrados, cuyos resultados dieron negativo.

Las actuaciones continúan para establecer con precisión la mecánica del siniestro ocurrido sobre uno de los corredores más transitados de la provincia.

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