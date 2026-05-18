Fin de semana con 47 choques y una muerte en las rutas de Jujuy

(Imagen de archivo - Accidente fatal ruta 48 finca Nación El Carmen) Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero.

Un motociclista murió y se registraron 47 siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy, según el informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. El reporte también detalla que se labraron 985 actas en los controles realizados en distintos puntos de la provincia.

De ese total, 930 correspondieron a actas varias, mientras que 55 fueron por alcoholemia positiva. En tanto, no se registraron actas por exceso de velocidad durante el período informado.

Los números del fin de semana Según el reporte oficial de Seguridad Vial, durante el fin de semana se registraron:

985 actas en total 930 actas varias

55 actas por alcoholemia

0 actas por velocidad 47 siniestros viales 1 víctima fatal Los operativos se realizaron en rutas y distintos sectores de la provincia, con controles preventivos y actuaciones vinculadas a los hechos de tránsito registrados durante el fin de semana. Fin de semana anterior - desde el 7 al 10 de mayo 826 en Total de Actas

750 actas varias

76 actas por alcoholemia 55 siniestros viales 4 víctimas fatales Choque Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero. La víctima fatal fue un motociclista en Alto Comedero La persona fallecida corresponde al siniestro ocurrido en la noche del sábado en Alto Comedero, donde un motociclista murió tras chocar contra un colectivo de transporte de pasajeros. El hecho ocurrió sobre Ruta 9, a la altura de avenida La Quiaca. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor de la moto circulaba en dirección hacia avenida La Quiaca cuando, por causas que son materia de investigación, terminó impactando contra una unidad de transporte que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del choque, el motociclista falleció en el lugar.

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