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18 de mayo de 2026 - 09:16
Jujuy.

Fin de semana con 47 choques y una muerte en las rutas de Jujuy

Durante el último fin de semana se labraron 985 actas de las cuales 55 fueron por alcoholemia positiva. La víctima fatal fue un motociclista en Alto Comedero.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
(Imagen de archivo - Accidente fatal ruta 48 finca Nación El Carmen)&nbsp; &nbsp;

(Imagen de archivo - Accidente fatal ruta 48 finca Nación El Carmen) 

 

Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero.

Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero.

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De ese total, 930 correspondieron a actas varias, mientras que 55 fueron por alcoholemia positiva. En tanto, no se registraron actas por exceso de velocidad durante el período informado.

Los números del fin de semana

Según el reporte oficial de Seguridad Vial, durante el fin de semana se registraron:

985 actas en total

  • 930 actas varias
  • 55 actas por alcoholemia
  • 0 actas por velocidad

47 siniestros viales

1 víctima fatal

Los operativos se realizaron en rutas y distintos sectores de la provincia, con controles preventivos y actuaciones vinculadas a los hechos de tránsito registrados durante el fin de semana.

Fin de semana anterior - desde el 7 al 10 de mayo

826 en Total de Actas

  • 750 actas varias
  • 76 actas por alcoholemia

55 siniestros viales

4 víctimas fatales

Choque
Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero.

Un motociclista murió este sábado por la noche en un violento choque registrado en Alto Comedero.

La víctima fatal fue un motociclista en Alto Comedero

La persona fallecida corresponde al siniestro ocurrido en la noche del sábado en Alto Comedero, donde un motociclista murió tras chocar contra un colectivo de transporte de pasajeros.

El hecho ocurrió sobre Ruta 9, a la altura de avenida La Quiaca. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor de la moto circulaba en dirección hacia avenida La Quiaca cuando, por causas que son materia de investigación, terminó impactando contra una unidad de transporte que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del choque, el motociclista falleció en el lugar.

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