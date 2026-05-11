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11 de mayo de 2026 - 10:12
Jujuy.

Fin de semana trágico: 55 choques y 4 muertes en las rutas de Jujuy

Entre jueves y domingo las rutas de Jujuy dejaron un saldo de cuatro muertes en hechos ocurridos en rutas de El Carmen y Alto Comedero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana (Foto con IA)

Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana

(Foto con IA)

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Los datos vuelven a encender la preocupación por la siniestralidad en rutas jujeñas, especialmente en un contexto marcado por hechos graves ocurridos en distintos puntos de la provincia durante pocos días.

Los números del fin de semana

Según el reporte de Seguridad Vial, durante el fin de semana se registraron:

826 en Total de Actas

  • 750 actas varias
  • 76 actas por alcoholemia

55 siniestros viales

  • 4 víctimas fatales

Los operativos se desarrollaron en rutas y distintos sectores de la provincia, con controles preventivos y actuaciones posteriores a los hechos de tránsito.

choque Ruta 66

Las cuatro víctimas fatales

Una de las muertes ocurrió el viernes 8 de mayo sobre la Ruta Provincial 48, en la zona de Finca Nación, El Carmen. Un ciclista fue atropellado alrededor de las 5 de la mañana por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar. La víctima murió en el sitio y la ruta permaneció cortada entre El Carmen y Perico mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Ese mismo viernes, se registró otro hecho fatal sobre la Ruta 66, a la altura de Alto Comedero. Allí murieron dos personas, el conductor y la acompañante de un auto, tras un fuerte choque con una camioneta. También resultaron heridas las dos hijas de la pareja fallecida y el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria.

La cuarta víctima fatal se registró el domingo 10 de mayo sobre la Ruta Provincial 47, en el tramo que conecta El Carmen con Santo Domingo. Un hombre de 32 años caminaba por la zona cuando fue atropellado por una camioneta utilitaria Renault Kangoo, a la altura de Finca Carattoni. Personal del SAME llegó al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del peatón.

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Preocupación por la siniestralidad

Los hechos fatales se suman a una seguidilla de siniestros graves que en los últimos días volvieron a poner el foco en la conducta al volante. En una nota reciente de TodoJujuy, el fiscal Alejandro Maldonado había señalado que en los siniestros se repite un denominador común: la alta velocidad y el uso del celular por parte de conductores.

Desde Seguridad Vial insisten en la necesidad de respetar las normas de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar el uso del celular al manejar, respetar las velocidades máximas y circular con precaución, especialmente en rutas y horarios de alta circulación.

  • Cuatro personas murieron en siniestros viales registrados entre el jueves 7 y el domingo 10 de mayo en Jujuy. En el mismo período se contabilizaron 55 siniestros, 750 actas varias y 76 actas por alcoholemia, según un reporte de Seguridad Vial.
  • Las víctimas fatales se registraron en El Carmen y Alto Comedero: un ciclista atropellado en Ruta Provincial 48 (conductor se dio a la fuga), dos fallecidos en un choque en Ruta 66, y un peatón atropellado en Ruta Provincial 47, de acuerdo con el relevamiento de Seguridad Vial.
  • El fiscal Alejandro Maldonado indicó que en los siniestros se repiten “las altas velocidades y el uso del celular” (declaraciones citadas en la nota). Seguridad Vial reiteró recomendaciones: no alcohol, no celular, respetar velocidades y conducir con precaución.

Victima fatales en Jujuy

  • Viernes 8 de mayo – Ruta Provincial 48 (Finca Nación, El Carmen): un ciclista fue atropellado cerca de las 5 de la mañana por un vehículo cuyo conductor escapó. La víctima murió en el lugar y hubo corte de ruta entre El Carmen y Perico durante las actuaciones. Fuente: reporte de Seguridad Vial citado en la nota.
  • Viernes 8 de mayo - Ruta 66 (altura Alto Comedero): choque entre un auto y una camioneta. Murieron dos personas: el conductor del auto y su acompañante. Resultaron heridas las dos hijas de la pareja y el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria. Fuente: relevamiento de hechos/Seguridad Vial citado en la nota.
  • Domingo 10 de mayo – Ruta Provincial 47 (tramo El Carmen–Santo Domingo, Finca Carattoni): un hombre de 32 años que caminaba por la zona fue atropellado por una camioneta utilitaria Renault Kangoo. Personal del SAME constató el fallecimiento. Fuente: reporte de Seguridad Vial citado en la nota.

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