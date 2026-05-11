Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la prelista oficial de jugadores reservados por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 .

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La nómina reúne futbolistas que militan en las principales ligas del mundo, además de varios jugadores del fútbol argentino que atraviesan un gran presente. Entre los convocados aparecen referentes históricos, campeones del mundo y jóvenes que comienzan a ganar espacio dentro del seleccionado nacional.

El listado fue enviado oficialmente a FIFA y representa la primera base de trabajo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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