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11 de mayo de 2026 - 09:45
Deportes.

Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La AFA envió a FIFA la nómina preliminar de futbolistas reservados para el Mundial 2026 que empezará en julio.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lionel Scaloni.

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La nómina reúne futbolistas que militan en las principales ligas del mundo, además de varios jugadores del fútbol argentino que atraviesan un gran presente. Entre los convocados aparecen referentes históricos, campeones del mundo y jóvenes que comienzan a ganar espacio dentro del seleccionado nacional.

El listado fue enviado oficialmente a FIFA y representa la primera base de trabajo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Los arqueros convocados

  • Emiliano Martínez – Aston Villa
  • Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
  • Juan Musso – Atlético de Madrid
  • Walter Benítez – Crystal Palace
  • Facundo Cambeses – Racing Club
  • Santiago Beltrán – River Plate

Los defensores de la prelista argentina

  • Agustín Giay – Palmeiras
  • Gonzalo Montiel – River Plate
  • Nahuel Molina – Atlético de Madrid
  • Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
  • Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
  • Lucas Martínez Quarta – River Plate
  • Marcos Senesi – Bournemouth
  • Lisandro Martínez – Manchester United
  • Nicolás Otamendi – Benfica
  • Germán Pezzella – River Plate
  • Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
  • Cristian Romero – Tottenham Hotspur
  • Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
  • Zaid Romero – Getafe
  • Facundo Medina – Olympique de Marsella
  • Marcos Acuña – River Plate
  • Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
  • Gabriel Rojas – Racing Club

Los mediocampistas reservados por Scaloni

  • Máximo Perrone – Como 1907
  • Leandro Paredes – Boca Juniors
  • Guido Rodríguez – Valencia
  • Aníbal Moreno – River Plate
  • Milton Delgado – Boca Juniors
  • Alan Varela – Porto
  • Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
  • Rodrigo De Paul – Inter Miami
  • Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández – Chelsea
  • Alexis Mac Allister – Liverpool
  • Giovani Lo Celso – Real Betis
  • Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
  • Emiliano Buendía – Aston Villa
  • Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
Lionel Scaloni
Lionel Scaloni dio la lista de Argentina.

Lionel Scaloni dio la lista de Argentina.

Los delanteros incluidos en la nómina

  • Lionel Messi – Inter Miami
  • Nicolás Paz – Como 1907
  • Franco Mastantuono – Real Madrid
  • Thiago Almada – Atlético de Madrid
  • Tomás Aranda – Boca Juniors
  • Nicolás González – Atlético de Madrid
  • Alejandro Garnacho – Chelsea
  • Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
  • Matías Soulé – Roma
  • Claudio Echeverri – Girona
  • Gianluca Prestianni – Benfica
  • Santiago Castro – Bologna
  • Lautaro Martínez – Inter de Milán
  • José Manuel López – Palmeiras
  • Julián Álvarez – Atlético de Madrid
  • Mateo Pellegrino – Parma Calcio

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