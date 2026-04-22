Mundial 2026: las nuevas reglas que implementa la FIFA y que cambian el ritmo del juego

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en el fútbol internacional. Con el aval de la International Football Association Board, la FIFA oficializó una serie de cambios en el reglamento que apuntan a reducir la pérdida de tiempo y agilizar el desarrollo de los partidos. Las nuevas disposiciones se aplicarán en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sustituciones con tiempo límite A partir de esta edición, los cambios de jugadores tendrán un control estricto: el futbolista que deje el campo contará con solo 10 segundos para retirarse. En caso de demorar, el equipo recibirá una sanción inmediata, ya que el reemplazante deberá esperar un minuto para ingresar. Durante ese lapso, el equipo jugará con un jugador menos, lo que elimina las salidas lentas utilizadas para enfriar el partido.

Saques más rápidos y sin especulación Otra modificación clave establece un límite de cinco segundos para ejecutar saques laterales y de arco. Si el jugador excede ese tiempo, el equipo perderá la posesión. En el caso de los saques de arco, la sanción puede escalar a un tiro de esquina para el rival. Esta regla obliga a una toma de decisiones más rápida y reduce las pausas innecesarias.

mundial 2026 (1) Control sobre las simulaciones La nueva normativa también apunta a los jugadores que permanecen en el suelo para cortar el ritmo del juego. A partir de ahora, cualquier futbolista que reciba atención médica dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de volver a ingresar. La única excepción se dará cuando la acción derive de una infracción sancionada con tarjeta.

Un VAR con mayor intervención El sistema de videoarbitraje amplía su alcance en el Mundial 2026. Por primera vez, el VAR podrá intervenir en jugadas vinculadas a una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión. Además, tendrá la facultad de corregir errores en la concesión de tiros de esquina. La medida apunta a reducir fallos arbitrales en situaciones determinantes. Relación más estricta con los árbitros La FIFA también ajusta el vínculo entre jugadores y árbitros. Solo el capitán del equipo podrá dialogar con el juez dentro del campo. Cualquier otro futbolista que proteste o rodee al árbitro será sancionado con tarjeta amarilla. La disposición busca ordenar la dinámica del juego y evitar presiones colectivas sobre la autoridad arbitral. arbitros del mundial Un Mundial que pone a prueba un nuevo modelo de juego Con estas modificaciones, el Mundial 2026 funcionará como un escenario clave para evaluar el impacto de un reglamento más estricto. La aplicación de estas reglas marcará el ritmo de los partidos y permitirá medir cómo responden jugadores, árbitros y equipos ante un fútbol con menos pausas y mayor control del tiempo efectivo.

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