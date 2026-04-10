Quiénes son los árbitros argentinos que participarán del Mundial 2026

Los tres árbitros argentinos que dirigirán el Mundial 2026.

Los árbitros argentinos Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello recibieron la designación de la FIFA para impartir justicia en el Mundial 2026. La comunicación ya fue remitida a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje, lo que marca un hecho inédito: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en una misma Copa del Mundo.

El listado se completa con los jueces de línea Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo integrará el equipo de VAR. Aunque aún no hubo un anuncio formal, se espera que la confirmación oficial se haga pública en breve.

Yael Falcón Pérez. En el caso de Yael Falcón Pérez y Darío Herrera, se tratará de su debut absoluto en una Copa del Mundo, mientras que Facundo Tello ya cuenta con antecedentes tras su participación en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En ese certamen dirigió tres encuentros: Suiza vs Camerún Qatar 2022 y Portugal vs Corea del Sur Qatar 2022 (ambos de la fase de grupos), además de Marruecos vs Portugal Qatar 2022.

A lo largo de la historia del torneo, lo habitual era que cada país contara con uno o, como máximo, dos árbitros designados. Sin embargo, en esta edición no solo Argentina marcará un hito con tres representantes: Brasil también repetirá ese número por determinación de la FIFA.

Darío Herrera. La lesión de Tello encendió las alarmas El árbitro bahiense de 43 años tuvo que dejar la cancha en pleno tiempo extra del repechaje entre DR Congo national football team y Jamaica national football team debido a una molestia en una de sus rodillas. La escena, marcada por sus lágrimas, encendió las alarmas, aunque los estudios posteriores confirmaron que la dolencia no reviste gravedad. Facundo Tello. En ese mismo partido fue sustituido por Darío Herrera, quien se encontraba cumpliendo funciones como cuarto árbitro. Desde entonces, Facundo Tello centra su enfoque en la recuperación física, con la intención de llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial.

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