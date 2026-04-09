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9 de abril de 2026 - 15:26
Deportes.

Amistosos confirmados de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Antes del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina disputará dos amistosos confirmados por la AFA.

La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La AFA confirmó este jueves los dos últimos amistosos que disputará la Selección Argentina antes del debut en el Mundial 2026, en lo que será la previa del arranque de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá

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La Albiceleste afrontará así sus últimas pruebas de preparación con la mira puesta en la defensa del título que conquistó en Qatar 2022. Según informó oficialmente la AFA, el primero de esos compromisos será ante Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo será frente a Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium, en Auburn, Alabama.

El cruce ante Islandia tendrá además un valor especial, ya que será el primer partido internacional de fútbol en los 87 años de historia del Jordan-Hare Stadium.

La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026
La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

El duelo ante Honduras aparece como un antecedente favorable para la Selección argentina, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos seleccionados, incluido el 3-0 de 2022. Frente al conjunto islandés, en cambio, solo hay un antecedente oficial: el empate 1-1 en el Mundial de Rusia 2018.

También quedó confirmado que las entradas para ambos partidos saldrán a la venta el 15 de abril. La expectativa es alta, ya que serán las últimas presentaciones del campeón del mundo antes del inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 y cerrará el Grupo J frente a Jordania el sábado 27. FIFA ya oficializó a la Albiceleste dentro de esa zona del certamen.

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