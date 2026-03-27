sábado 28 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de marzo de 2026 - 22:30
Deportes.

La Selección Argentina venció 2 a 1 a Mauritania en la Bombonera

El equipo de Lionel Scaloni ganó en el primer amistoso de los dos que jugará previo al Mundial. Messi entró en el segundo tiempo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Triunfo de la Scaloneta.
Triunfo de la Scaloneta.
image
Lee además
Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania.
Deportes.

Los posibles 11 de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania
La Selección jugará en La Bombonera.
Deportes.

La Selección Argentina juega un amistoso ante Mauritania en la Bombonera

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Enzo Fernández capturó un centro rasante y definió contra el palo derecho para poner en ventaja a la Albiceleste. Más tarde, a los 32 minutos, Nico Paz amplió con un golazo que marcó su primer tanto con la Selección mayor.

Argentina dominó el desarrollo y se fue al descanso con una ventaja de dos goles. La apertura del marcador fue obra de Enzo Fernández, mientras que Nico Paz convirtió el 2-0 y firmó un momento especial en su carrera con la camiseta argentina. A los 93' Jordan Lefort aprovechó una indecisión en el fondo de la Argentina para marcar el descuento.

El amistoso formó parte de la doble fecha FIFA de marzo, en la que la Scaloneta afronta dos pruebas en Buenos Aires antes de entrar en la recta final hacia la Copa del Mundo.

El próximo amistoso será ante Zambia

Tras el triunfo frente a Mauritania, Argentina volverá a presentarse el martes 31 de marzo a las 20.15, también en La Bombonera, cuando enfrente a Zambia en su segundo amistoso de esta ventana internacional.

image
Triunfo de la Selección Argentina en el amistoso.

Triunfo de la Selección Argentina en el amistoso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los posibles 11 de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

La Selección Argentina juega un amistoso ante Mauritania en la Bombonera

Cuatro alumnos del norte buscan un lugar en la Selección Argentina de Matemáticas

La Selección Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA

Un jugador argentino se rompió los ligamentos cruzados y será baja para el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Selección Argentina.
Deportes.

La Selección Argentina cayó al tercer puesto del ranking FIFA

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas video
Policiales.

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules video
Jujuy.

Quién es el jujeño que participó de la gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Punta Corral 2026: todo lo que hay que saber antes de peregrinar

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro video
Jujuy.

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel