La Selección Argentina venció 2 a 1 a Mauritania en la Bombonera

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Enzo Fernández capturó un centro rasante y definió contra el palo derecho para poner en ventaja a la Albiceleste. Más tarde, a los 32 minutos, Nico Paz amplió con un golazo que marcó su primer tanto con la Selección mayor.
Argentina dominó el desarrollo y se fue al descanso con una ventaja de dos goles. La apertura del marcador fue obra de Enzo Fernández, mientras que Nico Paz convirtió el 2-0 y firmó un momento especial en su carrera con la camiseta argentina. A los 93' Jordan Lefort aprovechó una indecisión en el fondo de la Argentina para marcar el descuento.
El amistoso formó parte de la doble fecha FIFA de marzo, en la que la Scaloneta afronta dos pruebas en Buenos Aires antes de entrar en la recta final hacia la Copa del Mundo.
El próximo amistoso será ante Zambia
Tras el triunfo frente a Mauritania, Argentina volverá a presentarse el martes 31 de marzo a las 20.15, también en La Bombonera, cuando enfrente a Zambia en su segundo amistoso de esta ventana internacional.