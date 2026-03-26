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26 de marzo de 2026 - 12:41
Deportes.

Los posibles 11 de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

Con la mira puesta en el Mundial 2026, el DT argentino ajusta la formación y evalúa nombres en un amistoso clave para definir la lista final.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania.

Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania.

La Selección Argentina ajusta los últimos detalles de cara al duelo de este viernes por la noche ante Mauritania, que podría ser uno de los últimos encuentros como local antes del Mundial 2026. En ese marco, el entrenador Lionel Scaloni define la formación titular mientras termina de delinear la lista final.

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El técnico nacido en Pujato ya dispone del plantel completo para esta doble fecha FIFA, tras realizar algunos cambios de último momento debido a bajas imprevistas.

Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania.

En este escenario, los convocados ya realizaron sus primeros entrenamientos en el país, donde comenzaron a verse las primeras señales del posible equipo.

Aunque se trata de un amistoso frente a un rival de menor jerarquía, no se descarta que Scaloni les dé rodaje a varios jugadores que aún buscan asegurarse un lugar entre los 26 convocados. De todas formas, no se esperan grandes variantes en la formación inicial.

Se perfila que la Argentina salga a la cancha con Dibu Martínez bajo los tres palos y una defensa ya consolidada integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Durante el partido podrían sumar minutos Marcos Acuña, Valentín “Colo” Barco o Gabriel Rojas, quienes compiten por meterse en la lista final de 26.

lionel scaloni lionel messi.jpg

En la mitad de la cancha, el esquema también aparece bastante claro con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, acompañados por Thiago Almada. En ese sector, podrían tener su oportunidad Franco Mastantuono o Gianluca Prestianni.

En ofensiva, todo indica que la dupla titular estará conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez, mientras que Scaloni podría darles minutos a Joaquín Panichelli y el Flaco López, quienes buscan ganarse un lugar en la lista mundialista. El partido, que abre esta doble fecha FIFA, se jugará este viernes a partir de las 20.15 en la Bombonera.

El entrenador de la Selección Argentina define la formación para el amistoso en la Bombonera.

La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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