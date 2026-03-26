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26 de marzo de 2026 - 09:27
Deportes.

Franco Colapinto habló sobre una posible exhibición en Argentina: qué dijo

El piloto argentino se mostró entusiasmado durante la conferencia en Suzuka y se refirió a la posibilidad de hacer una exhibición en la capital argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de viajar a la Argentina para hacer una exhibición.

Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de viajar a la Argentina para hacer una exhibición.

Franco Colapinto se destacó en la primera rueda de prensa de pilotos en Suzuka, previa al Gran Premio de Japón. El joven piloto argentino destacó la labor realizada hace dos semanas en China y remarcó los desafíos que aún quedan para elevar la competitividad de Alpine.

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Me alegra que podamos luchar un poco más arriba, ya que eso nos da más confianza. Este año pinta mucho mejor, el coche es mejor y estamos mucho más cerca de los demás equipos. Saber que podemos mejorar aún más el rendimiento es aún mejor”, comentó el pilarense al inicio de la conferencia.

Franco Colapinto
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¿Qué dijo Franco Colapinto sobre una posible visita a la Argentina?

Después, continuó con entusiasmo: “Tengo muchas ganas de ver lo que podemos hacer este año. Queremos luchar por los puntos de forma más constante. Un fin de semana nuevo, un circuito nuevo: será muy diferente, así que tenemos que entender nuestras debilidades y dónde tenemos que trabajar más”.

Colapinto también se refirió a los rumores sobre un posible viaje a Argentina en abril para realizar una exhibición en Buenos Aires. “Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí. Todavía no hay nada confirmado”, aclaró.

Franco Colapinto, en Suzuka, durante la conferencia de prensa.

Las conversaciones habían sido confirmadas por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno porteño, quien destacó que se habían mantenido intercambios constructivos con Alpine con la intención de llevar adelante el evento. Por su parte, desde la escudería francesa le habían señalado a colegas de TN que las gestiones continuaban en curso, aunque todavía no había acuerdos oficiales.

Días y horarios del GP de Japón para Argentina

Jueves 26 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00
  • Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30
El argentino correrá por primera vez el Gran Premio de Japón en la F1.

Sábado 28 de marzo

  • Clasificación: 03.00 a 04.00

Domingo 29 de marzo

  • Carrera principal: 2:00

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