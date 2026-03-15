Franco Colapinto brilló en Shanghái y logró su primer punto con Alpine

El argentino tuvo una de sus mejores carreras y sumó el primer punto con Alpine.

El argentino Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al terminar en la décima posición , resultado que le permitió sumar su primer punto de la temporada 2026 con Alpine .

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El piloto había largado desde el puesto 12 en la grilla , pero tuvo una salida espectacular y rápidamente ganó posiciones para meterse en la pelea del pelotón medio. Incluso llegó a ubicarse transitoriamente en el segundo lugar de la carrera , en una de las actuaciones más destacadas de su corta trayectoria en la categoría.

Finalmente, el argentino cruzó la meta en el top 10 , lo que le permitió sumar su primer punto desde su llegada a la escudería francesa.

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max (Verstappen) no lo hubiese sumado” , le dijo a ESPN en la rueda de prensa posterior a la competencia.

Una carrera intensa marcada por incidentes

La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái tuvo varios momentos clave para Colapinto. Tras una estrategia diferente con los neumáticos y aprovechando las circunstancias de carrera, el argentino logró mantenerse durante varias vueltas entre los primeros puestos.

Sin embargo, un incidente con Esteban Ocon complicó su rendimiento. El piloto francés lo tocó tras una parada en boxes, lo que provocó daños en el monoplaza del argentino y condicionó su ritmo en el tramo final.

A pesar de esos problemas, Colapinto resistió en pista y logró defender su posición para terminar décimo, resultado que le permitió sumar su primer punto con Alpine en la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033092158916354370&partner=&hide_thread=false Contact between Ocon and Colapinto



Here's the replay of the contact between them at the first corner #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Antonelli ganó el GP de China

La carrera fue ganada por el joven italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, seguido por su compañero George Russell y Lewis Hamilton, que completó el podio para Ferrari.

El top 10 lo completaron Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz y Franco Colapinto en el último lugar con puntos.