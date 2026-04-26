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26 de abril de 2026 - 14:26
País.

Franco Colapinto hizo historia y corrió por primera vez en las calles de Buenos Aires

Franco Colapinto, desplegó por primera vez sus habilidades en Buenos Aires ante una multitud. Es el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en la ciudad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Franco Colapinto corriendo en Buenos Aires&nbsp;

Franco Colapinto corriendo en Buenos Aires 

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un hecho inédito al manejar un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero especialmente montado en la ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a una multitud y marcó un hito para el automovilismo nacional.

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Franco Colapinto corriendo en las calles de Buenos Aires
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Franco Colapinto corriendo en las calles de Buenos Aires

Un evento sin precedentes

La exhibición se desarrolló en el marco de un “road show” que transformó las calles porteñas en un escenario deportivo de primer nivel. El piloto recorrió un circuito urbano diseñado en la zona de Palermo, en una propuesta que combinó velocidad, espectáculo y cercanía con el público.

Se trató de una experiencia inédita para el país, donde el rugido de un Fórmula 1 volvió a sentirse fuera de un autódromo y en pleno entorno urbano, algo que no ocurría desde hace décadas.

El Lotus E20, protagonista del show

Colapinto condujo un histórico monoplaza, el Lotus E20 con motor V8, utilizado originalmente en la temporada 2012 de la Fórmula 1.

El vehículo, adaptado para la exhibición, fue una de las grandes atracciones del evento, junto con el despliegue técnico de la escudería Alpine, que acompañó al piloto con un equipo especializado para garantizar el funcionamiento del auto en condiciones urbanas.

Multitud y emoción en las calles

Miles de fanáticos se acercaron para presenciar el espectáculo, que incluyó aceleraciones, maniobras y demostraciones de destreza al volante. La expectativa fue alta desde los días previos, con una convocatoria masiva que convirtió al evento en uno de los más destacados del calendario deportivo local.

Durante las salidas a pista, el piloto realizó distintas exhibiciones que generaron una fuerte conexión con el público, que pudo ver de cerca un auto de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un impulso para el automovilismo argentino

La presencia de Colapinto en su país, al mando de un Fórmula 1, fue interpretada como un hecho simbólico para el deporte motor argentino. El evento no solo acercó la categoría a los fanáticos, sino que también reforzó las expectativas de volver a contar con competencias de alto nivel en el país.

Además, significó un momento especial en la carrera del piloto, quien destacó en reiteradas ocasiones la importancia de poder conducir un monoplaza en suelo argentino y frente a su público.

Un día histórico para los fanáticos

La exhibición dejó una imagen poco habitual: un Fórmula 1 recorriendo las calles de Buenos Aires ante miles de espectadores. La combinación de espectáculo, cercanía y emoción convirtió la jornada en un acontecimiento histórico para el automovilismo nacional.

El paso de Colapinto por la ciudad consolidó su vínculo con el público argentino y marcó un nuevo capítulo en la relación entre la Fórmula 1 y el país.

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