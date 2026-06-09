Bloquearon el puente internacional entre Villazón y La Quiaca

El bloqueo del Puente Internacional que une Villazón con La Quiaca comenzó este martes por la tarde, luego de que la Asociación de Transporte Libre resolviera iniciar la medida ante el retraso en la llegada de combustible a la ciudad boliviana.
La medida comenzó esta tarde
Según se informó tras una reunión entre autoridades locales y dirigentes de la Asociación de Transporte Libre, las cuatro cisternas con combustible destinadas a abastecer a Villazón continúan con demoras en su arribo.
Ante la falta de una solución inmediata y el incumplimiento de los plazos anunciados para la llegada del carburante, el sector decidió avanzar con el bloqueo del puente internacional que conecta Bolivia con Argentina.
bloqueo puente Villazon - La Quiaca
Reclamo por la falta de combustible
El conflicto se da en medio de la preocupación por el abastecimiento de combustible en Villazón. Los transportistas sostienen que la demora en la llegada de las cisternas complica el normal desarrollo de la actividad y afecta directamente al sector.
La decisión fue tomada luego de que no se concretara el arribo del carburante dentro de los tiempos que habían sido informados. Por ese motivo, la Asociación de Transporte Libre inició la protesta en el paso internacional.
El puente que une Bolivia con Argentina
El Puente Internacional Villazón-La Quiaca es uno de los puntos fronterizos más importantes entre Bolivia y Argentina. La medida de fuerza comenzó desde esta hora de la tarde y quedó sujeta a la evolución del conflicto por el abastecimiento de combustible.
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