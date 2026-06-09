martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 19:07
País.

Bloquearon el puente internacional entre Villazón y La Quiaca

La Asociación de Transporte Libre inició la medida por el retraso en la llegada de combustible a Villazón.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bloquearon el puente fronterizo.

Bloquearon el puente fronterizo.

Empieza el bloqueo del puente internacional entre Villazón y La Quiaca

Empieza el bloqueo del puente internacional entre Villazón y La Quiaca

El bloqueo del Puente Internacional que une Villazón con La Quiaca comenzó este martes por la tarde, luego de que la Asociación de Transporte Libre resolviera iniciar la medida ante el retraso en la llegada de combustible a la ciudad boliviana.

Lee además
Mercado de Villazón - Bolivia
Frontera.

Crisis en Bolivia: Villazón suspendió la marcha y no cerrará mercados
Filas en La Quiaca para comprar combustible
Mundo.

Crisis en Bolivia: cruzan desde Villazón para comprar combustible en La Quiaca

La medida comenzó esta tarde

Según se informó tras una reunión entre autoridades locales y dirigentes de la Asociación de Transporte Libre, las cuatro cisternas con combustible destinadas a abastecer a Villazón continúan con demoras en su arribo.

Ante la falta de una solución inmediata y el incumplimiento de los plazos anunciados para la llegada del carburante, el sector decidió avanzar con el bloqueo del puente internacional que conecta Bolivia con Argentina.

bloqueo puente Villazon - La Quiaca

Reclamo por la falta de combustible

El conflicto se da en medio de la preocupación por el abastecimiento de combustible en Villazón. Los transportistas sostienen que la demora en la llegada de las cisternas complica el normal desarrollo de la actividad y afecta directamente al sector.

La decisión fue tomada luego de que no se concretara el arribo del carburante dentro de los tiempos que habían sido informados. Por ese motivo, la Asociación de Transporte Libre inició la protesta en el paso internacional.

El puente que une Bolivia con Argentina

El Puente Internacional Villazón-La Quiaca es uno de los puntos fronterizos más importantes entre Bolivia y Argentina. La medida de fuerza comenzó desde esta hora de la tarde y quedó sujeta a la evolución del conflicto por el abastecimiento de combustible.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crisis en Bolivia: Villazón suspendió la marcha y no cerrará mercados

Crisis en Bolivia: cruzan desde Villazón para comprar combustible en La Quiaca

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Crisis en Bolivia: declaran estado de emergencia en Villazón y convocan a una marcha

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Conflicto con el transporte en Bolivia 
Jujuy.

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile
Conexión.

Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile

Operativo de búsqueda.
Policiales.

Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

La Quiaca (imagen modificada con inteligencia artificial).
País.

La Quiaca fue la ciudad más fría del país este martes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel