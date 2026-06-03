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3 de junio de 2026 - 09:35
Frontera.

Crisis en Bolivia: Villazón suspendió la marcha y no cerrará mercados

La decisión de levantar la medida en Villazón fue definida en una asamblea realizada el martes, en medio de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mercado de Villazón - Bolivia

Mercado de Villazón - Bolivia

La medida fue definida en una asamblea realizada este martes, en medio de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

La medida fue definida en una asamblea realizada este martes, en medio de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

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La resolución marca un cambio respecto a la convocatoria inicial, que había sido difundida en redes sociales y medios locales bajo el planteo de “estado de emergencia”. En ese primer comunicado, los comerciantes minoristas anunciaban una movilización con cierre de mercados, tiendas y puestos de venta para este miércoles.

Villazón seguirá con actividad comercial

Según la información conocida tras la asamblea gremial, los comerciantes resolvieron mantenerse al margen de las medidas de fuerza que se registran en otros puntos de Bolivia. Por el momento, no habrá marcha, no se cerrarán mercados y tampoco se realizarán bloqueos.

La decisión es importante para Villazón, una ciudad donde la actividad comercial es una de las principales fuentes de ingresos de los pobladores. El movimiento de mercados, ferias, tiendas y puestos de venta también tiene impacto directo en la frontera con La Quiaca, por la circulación diaria de compradores y trabajadores.

Villazón
La medida fue definida en una asamblea realizada este martes, en medio de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

La medida fue definida en una asamblea realizada este martes, en medio de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.

Una decisión en medio de la crisis boliviana

La determinación de los gremiales se da mientras Bolivia atraviesa una fuerte crisis social, económica y política. En distintos departamentos del país continúan los bloqueos, con problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Medios nacionales e internacionales informaron que las protestas llevan semanas y afectan rutas clave del país.

A diferencia de ese escenario, Villazón optó por sostener la normalidad comercial. La ciudad, conocida como el “Diamante que se pule solo”, depende fuertemente del movimiento económico fronterizo y de la apertura de sus mercados.

Lo más importante

  • La Federación de Gremiales de Villazón realizó una asamblea este martes.
  • Decidieron suspender la marcha prevista para este miércoles 3 de junio.
  • También postergaron el cierre de mercados.
  • No habrá bloqueos en la ciudad fronteriza.
  • Villazón continuará con actividad comercial.

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