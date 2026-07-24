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24 de julio de 2026 - 11:12
Producción.

¿Cómo afectan los conflictos en Bolivia al precio de la banana en Argentina?

El ingreso de banana desde Bolivia cayó por los conflictos políticos y el abastecimiento se volvió más limitado en Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
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El relevamiento señala que la banana tuvo un incremento promedio del 1,73% respecto de mayo, un cambio de tendencia luego de varios meses en los que el mercado mostraba un mayor nivel de oferta.

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Qué pasó con la banana de Bolivia

El informe consultado por TodoJujuy explica que durante junio el abastecimiento de banana se mantuvo estable y con un grado de maduración adecuado para su comercialización. Sin embargo, también advierte que hubo una reducción en los ingresos de banana procedente de Bolivia como consecuencia de los conflictos políticos registrados en ese país. Esa menor disponibilidad de fruta boliviana contribuyó a que la oferta en el mercado argentino fuera más limitada que en meses anteriores y favoreció una leve recuperación de los precios.

La banana que llega a la Argentina proviene principalmente de Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador y Colombia, aunque Bolivia continúa siendo uno de los principales orígenes por su cercanía geográfica y su fuerte presencia en el norte del país. Por esa razón, cualquier inconveniente político o logístico que afecte la producción o el transporte en el país vecino puede repercutir rápidamente en el abastecimiento del mercado argentino.

El informe del Mercado Central no proyecta una evolución para los próximos meses, aunque sostiene que el comportamiento del precio dependerá del ingreso de mercadería desde los países proveedores. Si continúan las dificultades para el ingreso de banana desde Bolivia, el abastecimiento podría mantenerse más ajustado y sostener los precios. En cambio, una normalización del comercio permitiría recuperar la oferta y estabilizar los valores mayoristas.

Una nueva preocupación para los productores del NOA

Mientras el ingreso de banana desde Bolivia se redujo por los conflictos políticos, productores del norte argentino sumaron en los últimos días otra preocupación. La Secretaría de Agricultura de la Nación derogó una normativa que durante más de tres décadas restringió el ingreso de bananas provenientes de países con presencia de enfermedades fúngicas que afectan a este cultivo.

La medida eliminó una protección fitosanitaria vigente desde 1994 para Salta y Jujuy, que luego también se extendió a Formosa y Misiones. Desde el sector productivo advirtieron que el cambio podría incrementar el riesgo de ingreso de enfermedades que hoy no están presentes en la región y comprometer una actividad clave para las economías del norte del país.

Qué riesgos advierten los productores

Las entidades productivas remarcaron que la preocupación no pasa por la competencia comercial con la banana importada, sino por el riesgo sanitario.

Entre las principales amenazas mencionan al Fusarium Raza Tropical 4 (TR4), conocido también como el nuevo Mal de Panamá, un hongo que afecta a las plantas de banana y que ya fue detectado en países como Colombia, Perú y Ecuador.

Según explicaron autoridades del área agropecuaria de Salta, si esta enfermedad ingresara a las zonas productoras del NOA podría provocar la pérdida total de las plantaciones afectadas, ya que el hongo permanece durante décadas en el suelo y obliga a abandonar la producción en esos terrenos.

Cabe mencionar que la producción argentina de banana se concentra en Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, aunque Salta aporta cerca del 65% al 70% del volumen nacional. Solo en los departamentos salteños de Orán y San Martín de Salta existen unas 2.800 hectáreas cultivadas, que generan alrededor de un puesto de trabajo directo por hectárea y sostienen una importante economía regional.

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