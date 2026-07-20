Caso Miguel Coria: preparan una agenda en Bolivia para reclamar justicia

La familia de Miguel Coria continúa impulsando distintas gestiones para que avance la investigación por el asesinato del joven jujeño en Bolivia . Tras reunirse con diputados en la Legislatura de Jujuy, Gabriela Coria adelantó que la próxima semana viajarán a Tarija para mantener encuentros con funcionarios, solicitar avances en la causa y organizar nuevas marchas.

Jujuy. A dos meses del asesinato de Miguel Coria, marcharán en Tarija y Jujuy para pedir justicia

Mientras la investigación por el asesinato de Miguel Coria continúa en etapa investigativa, s u familia prepara una nueva agenda de actividades en Bolivia para insistir con el pedido de justicia.

Gabriela Coria confirmó que la próxima semana, o la siguiente, viajará a Tarija junto a un grupo de diputados jujeños que acompañan el reclamo desde la Legislatura provincial. La comitiva permanecerá durante tres días en territorio boliviano con el objetivo de reunirse con distintos funcionarios y dar seguimiento a la causa.

"Por ahora están todos en el proceso de investigación , en etapa de investigación. La semana que viene o la siguiente vamos a ir a Bolivia con diputados para poder hacer varias actividades; de hecho se van a quedar tres días allá."

Reuniones con autoridades y nuevas acciones

Durante la visita, la familia buscará conocer el estado de la investigación y reforzar el reclamo para que el caso no quede impune. Además, se encuentran coordinando una agenda de trabajo con representantes institucionales de Tarija.

"Vamos a hacer varias actividades para seguir pidiendo justicia por Miguel, para también sentar algún precedente en base a lo que le sucedió a mi hermanito, porque la idea es que no le suceda a nadie más lo mismo y que la muerte de él sirva para sentar un precedente."

Gabriela explicó que también están coordinando reuniones con organismos y funcionarios del vecino país para fortalecer el acompañamiento institucional.

"Estamos organizando agendas para trabajar con la Legislatura de allá, con algunos otros funcionarios públicos también de allá. Así que estamos en eso; ya cuando tenga algo más concreto te voy a ir avisando."

El objetivo: que el caso siente un precedente

Desde el asesinato de Miguel Coria, su familia mantiene un reclamo permanente de justicia a través de movilizaciones, reuniones con autoridades y gestiones institucionales tanto en Jujuy como en Bolivia.

En esta nueva etapa, el viaje a Tarija apunta a obtener respuestas sobre el avance de la investigación y a coordinar nuevas marchas para mantener visible el caso.

La familia sostiene que el objetivo es que el crimen de Miguel Coria no quede impune y que las acciones impulsadas a partir de este hecho contribuyan a generar cambios que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.