lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 07:14
Jujuy.

Caso Miguel Coria: preparan una agenda en Bolivia para reclamar justicia

Gabriela Coria viajará la próxima semana a Tarija con diputados jujeños para pedir informes sobre el caso Miguel Coria y organizar marchas.

+ Seguir en
Por  Agustín Weibel
Caso Miguel Coria: preparan una agenda en Bolivia para reclamar justicia

Caso Miguel Coria: preparan una agenda en Bolivia para reclamar justicia

La familia de Miguel Coria continúa impulsando distintas gestiones para que avance la investigación por el asesinato del joven jujeño en Bolivia. Tras reunirse con diputados en la Legislatura de Jujuy, Gabriela Coria adelantó que la próxima semana viajarán a Tarija para mantener encuentros con funcionarios, solicitar avances en la causa y organizar nuevas marchas.

Lee además
Marcharán para pedir justicia por Miguel Coria, el jujeño asesinado en Bolivia
Jujuy.

Caso Miguel Coria: realizarán una marcha al cumplirse dos meses de su asesinato
a dos meses del asesinato de miguel coria, marcharan en tarija y jujuy para pedir justicia
Jujuy.

A dos meses del asesinato de Miguel Coria, marcharán en Tarija y Jujuy para pedir justicia

La familia de Miguel Coria llevará el reclamo de justicia a Tarija

Mientras la investigación por el asesinato de Miguel Coria continúa en etapa investigativa, su familia prepara una nueva agenda de actividades en Bolivia para insistir con el pedido de justicia.

Gabriela Coria confirmó que la próxima semana, o la siguiente, viajará a Tarija junto a un grupo de diputados jujeños que acompañan el reclamo desde la Legislatura provincial. La comitiva permanecerá durante tres días en territorio boliviano con el objetivo de reunirse con distintos funcionarios y dar seguimiento a la causa.

"Por ahora están todos en el proceso de investigación, en etapa de investigación. La semana que viene o la siguiente vamos a ir a Bolivia con diputados para poder hacer varias actividades; de hecho se van a quedar tres días allá."

Reuniones con autoridades y nuevas acciones

Durante la visita, la familia buscará conocer el estado de la investigación y reforzar el reclamo para que el caso no quede impune. Además, se encuentran coordinando una agenda de trabajo con representantes institucionales de Tarija.

"Vamos a hacer varias actividades para seguir pidiendo justicia por Miguel, para también sentar algún precedente en base a lo que le sucedió a mi hermanito, porque la idea es que no le suceda a nadie más lo mismo y que la muerte de él sirva para sentar un precedente."

Gabriela explicó que también están coordinando reuniones con organismos y funcionarios del vecino país para fortalecer el acompañamiento institucional.

"Estamos organizando agendas para trabajar con la Legislatura de allá, con algunos otros funcionarios públicos también de allá. Así que estamos en eso; ya cuando tenga algo más concreto te voy a ir avisando."

El objetivo: que el caso siente un precedente

Desde el asesinato de Miguel Coria, su familia mantiene un reclamo permanente de justicia a través de movilizaciones, reuniones con autoridades y gestiones institucionales tanto en Jujuy como en Bolivia.

En esta nueva etapa, el viaje a Tarija apunta a obtener respuestas sobre el avance de la investigación y a coordinar nuevas marchas para mantener visible el caso.

La familia sostiene que el objetivo es que el crimen de Miguel Coria no quede impune y que las acciones impulsadas a partir de este hecho contribuyan a generar cambios que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Miguel Coria: realizarán una marcha al cumplirse dos meses de su asesinato

A dos meses del asesinato de Miguel Coria, marcharán en Tarija y Jujuy para pedir justicia

Tarija recordó a Miguel Coria con una marcha y una placa

Es doctor en arqueología y creó un proyecto para cuidar el patrimonio de Jujuy con un mapa digital

Tres jujeños fueron demorados durante los festejos por el subcampeonato de Argentina

Lo que se lee ahora
iba en contramano por calle alvear, choco a dos autos e intento escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Javier Milei 
País.

Javier Milei decretará feriado por los festejos de la Selección

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel