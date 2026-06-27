Tarija recordó a Miguel Coria con una marcha y una placa

Con pancartas, cánticos y un emotivo homenaje, familiares, amigos y organizaciones del colectivo LGBTIQ+ se movilizaron por las calles de Tarija para exigir el esclarecimiento del crimen de Miguel Coria y la máxima condena para el acusado.

Jujuy. A dos meses del asesinato de Miguel Coria, marcharán en Tarija y Jujuy para pedir justicia

La ciudad de Tarija fue escenario este viernes de una multitudinaria marcha en reclamo de justicia por la muerte de Miguel Coria. Familiares, amigos e integrantes del colectivo LGBTIQ+ recorrieron las principales calles de la capital chapaca para exigir el avance de la investigación y la aplicación de la máxima sanción contra el único acusado por el crimen.

La movilización estuvo marcada por un fuerte clima de emoción. Durante el recorrido, los manifestantes llevaron pancartas, entonaron cánticos y recordaron a Miguel con distintas expresiones artísticas en su memoria.

Colocaron una placa en el lugar donde fue asesinado

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable en Acrópolis estudiantes, docentes, familias y amigos se reunieron para elegir a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2 (3) Tarija recordó a Miguel Coria con una marcha y una placa

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la colocación de una placa recordatoria en el sitio donde Miguel Coria fue atacado.

La inscripción expresa:

"Fuiste esa luz que era calma, amor y refugio, que transformaba todo con solo existir. Por eso tu partida duele tanto".

El homenaje estuvo acompañado por familiares y allegados, quienes depositaron flores y dedicaron palabras en memoria del joven.

Piden la máxima pena para el acusado

Según denunciaron los manifestantes, Miguel fue víctima de una brutal golpiza ocurrida el mes pasado, lesiones que posteriormente provocaron su fallecimiento y generaron una profunda conmoción en la comunidad.

Por el hecho, una persona identificada con las iniciales M.M. Calani permanece con detención preventiva en el penal de Morros Blancos, mientras la investigación judicial continúa en curso.

familia miguel angel coria

Durante la protesta, la hermana de Miguel pidió a las autoridades judiciales actuar con rapidez para evitar demoras en el proceso y reclamó que se aplique la máxima pena prevista por la ley contra el acusado.

La movilización culminó frente al Tribunal de Justicia

La marcha concluyó en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, donde familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales reiteraron el pedido de justicia y reclamaron que el caso no quede impune.

Los manifestantes aseguraron que continuarán realizando distintas acciones hasta obtener una sentencia que esclarezca el crimen y sancione a los responsables.