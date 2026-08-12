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12 de agosto de 2026 - 11:48
Mundo.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi publicó una sentida carta para despedir a su padre Jorge, quien murió a los 68 años. Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje de apoyo

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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El futbolista portugués le escribió un breve mensaje al capitán argentino: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

La publicación de Messi reunió mensajes de compañeros, exfutbolistas y distintas figuras del deporte. Entre ellos también estuvieron Cristian Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Ángel Di María, además de David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami.

La despedida de Messi a su padre

Messi utilizó su cuenta de Instagram, seguida por más de 515 millones de personas, para compartir una carta dedicada a Jorge Messi luego de la despedida íntima que realizó la familia en Rosario.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió el futbolista.

El capitán argentino también recordó el acompañamiento de su padre durante toda su carrera y el deseo que tenía de compartir con él sus últimos grandes momentos dentro de una cancha.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, expresó.

El recuerdo durante el Mundial 2026

En su carta, Messi también contó cómo atravesó el último Mundial mientras su padre enfrentaba problemas de salud.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató.

El rosarino recordó que, pese a la situación personal, intentó avanzar con la Selección argentina y llegar hasta las últimas instancias del torneo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo volvió a mostrar el vínculo de respeto que ambos construyeron más allá de la histórica rivalidad que mantuvieron durante sus carreras.

El portugués, actualmente en Al Nassr, también participó del Mundial 2026 con su selección y se sumó a las numerosas figuras que acompañaron a Messi y a su familia tras la muerte de Jorge Messi.

Mensajes para Lionel Messi.

Mensajes para Lionel Messi.

El apoyo de sus compañeros de la Selección argentina

Varios integrantes de la Selección argentina también acompañaron a Messi en la publicación.

Uno de los primeros en reaccionar fue Leandro Paredes, quien dejó dos emojis como muestra de apoyo. Thiago Almada también respondió con cinco corazones, mientras que Cristian “Cuti” Romero utilizó dos corazones y un emoji de manos en forma de rezo.

Ángel Di María, uno de los compañeros más importantes de Messi durante su extensa etapa en la Selección, también dejó siete corazones.

Por su parte, Giuliano Simeone escribió: “Estamos con vos, Leo”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también le expresó su acompañamiento: “Te quiero con el alma. Siempre, pero siempre con vos”.

Además, Paulo Dybala, Mariano Andújar y Javier Zanetti se sumaron a los mensajes de apoyo.

Mensajes para Lionel Messi.

Mensajes para Lionel Messi.

El mensaje de David Beckham

Entre las figuras internacionales que acompañaron a Messi también estuvo David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami y una persona con quien el argentino mantiene una relación cercana desde su llegada a la MLS.

“Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”, escribió el exfutbolista inglés.

También la cuenta oficial del Barcelona dejó un mensaje de apoyo: “Mucha fuerza, Leo”. La cuenta de los Juegos Olímpicos también acompañó al argentino, quien obtuvo la medalla de oro con la Selección argentina en Beijing 2008.

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