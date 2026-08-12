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12 de agosto de 2026 - 07:02
Tragedia.

Terremoto: colombianos en Jujuy realizarán una misa, "no perdemos la fe"

Residentes colombianos preparan una misa, cadenas de oración y una campaña para difundir vías oficiales de ayuda desde Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Terremoto en Colombia.

Terremoto en Colombia.

La comunidad colombiana en Jujuy comenzó a organizar distintas acciones solidarias luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia. Entre las iniciativas previstas se encuentran una misa, cadenas de oración y una campaña en redes sociales para difundir canales oficiales de donación.

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Edilena Bayona Páez, residente colombiana en Jujuy, habló con Canal 4 y contó cómo atraviesan estas horas lejos de su país. Según relató, durante varias horas no pudo comunicarse con sus familiares y vivió momentos de mucha angustia hasta confirmar que se encontraban bien.

“Era angustiante no saber qué estaba sucediendo”

Bayona Páez contó que recién durante la tarde pudo tener noticias de sus seres queridos. “Me costó, como a las tres o cuatro de la tarde recién tuve noticias de ellos. Era angustiante no saber qué estaba sucediendo, si a ellos les había pasado algo”, expresó.

Su principal preocupación estaba puesta en su hijo, que trabaja en Bogotá dentro de un edificio de varios pisos. Finalmente, pudo confirmar a través de familiares que se encontraba en buenas condiciones.

Terrible terremoto en Colombia.

Terrible terremoto en Colombia.

Las actividades que preparan en Jujuy

La residente colombiana explicó que ya comenzaron con cadenas de oración junto a integrantes de colectividades extranjeras y otros colombianos que viven en la provincia.

Además, anticipó que durante el transcurso de la semana se realizará una misa, aunque todavía resta definir el día. “Estamos realizando cadena de oración. La misa se va a realizar en el transcurso de la semana”, señaló.

Cómo será la campaña solidaria

En lugar de reunir donaciones materiales en Jujuy, decidieron difundir las vías oficiales habilitadas para ayudar directamente desde Argentina.

“No podemos realizar un acopio en Jujuy porque saldría muy caro el envío y todos los días que conlleva esto. Al estar tan lejos, es más fácil que a través de las líneas oficiales quien quiera ayudar pueda hacer los depósitos correspondientes”, explicó.

La información será difundida a través de las redes sociales de Edilena Bayona y replicada en diferentes espacios para que quienes quieran colaborar puedan hacerlo por vías oficiales.

“Todavía hay vidas humanas que se pueden salvar”

Bayona Páez remarcó que, pese a la magnitud de la tragedia, mantienen la esperanza mientras continúan las tareas de rescate.

La fe nunca la perdemos. Todavía se han rescatado personas y niños con vida. Lo último que se debe perder es justamente la fe y la esperanza de que todavía hay vidas humanas que se pueden salvar”, expresó.

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