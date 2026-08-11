Por qué Colombia registra tantos terremotos: la explicación del Servicio Geológico colombiano

Un terremoto de 7,4 grados de magnitud sacudió Colombia este lunes a las 7:34 , de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) . El fenómeno se originó a 96 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar , localidad ubicada en el departamento del Chocó .

Las autoridades colombianas reportaron al menos 111 fallecidos y más de 80 personas heridas como consecuencia del desastre y anticiparon que avanzarán con la declaración de una emergencia nacional en todo el país, con el objetivo de acelerar la asignación y transferencia de recursos .

Luego del episodio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que permanecía en contacto permanente con los gobiernos locales y con los organismos que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) , a fin de evaluar y confirmar los posibles daños ocasionados .

Por sus características geológicas, Colombia se encuentra entre los países con una actividad sísmica constante . De acuerdo con las estimaciones del Servicio Geológico Colombiano , se producen en el territorio aproximadamente 2.500 movimientos telúricos por mes . La gran mayoría tiene una intensidad que impide que sean advertidos por las personas, aunque todos son monitoreados y registrados de forma continua por la Red Sismológica Nacional .

Lugar del epicentro del terremoto en Colombia

El sismo se produjo hoy a las 7.34 am (hora local). Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el que buena parte de la actividad sísmica se concentra en la región del Pacífico y qué relación tiene este fenómeno con el departamento del Chocó?

La placa de Nazca

La causa se encuentra en la dinámica de las placas tectónicas. La corteza terrestre se encuentra conformada por enormes bloques de litósfera que se desplazan unos respecto de otros. Cuando estos movimientos provocan que las rocas acumulen tensión hasta deformarse o quebrarse, esa energía almacenada puede liberarse de manera repentina y dar origen a un sismo.

El territorio colombiano se ubica en una región donde interactúan tres grandes placas tectónicas: Nazca, Sudamericana y Caribe. Una de las áreas donde ese contacto resulta especialmente relevante está situada sobre la costa del Pacífico, donde la placa de Nazca se desplaza por debajo de la Sudamericana.

Este fenómeno, denominado subducción, se produce cuando una de las placas tectónicas se hunde progresivamente bajo otra. La dinámica que genera este desplazamiento explica, en buena medida, la elevada frecuencia de movimientos sísmicos en el Pacífico colombiano.

¡MOMENTO EXACTO DEL COLAPSO!



Devastador terremoto de 7.4 sacude a Colombia y derriba edificaciones



Un impactante video aficionado capturó el instante preciso en el que un edificio del centro de Pereira se desplomó por completo, generando pánico masivo y cubriendo las… pic.twitter.com/FYDDu7VBN0 — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Según explica el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la región del Pacífico concentra una proporción significativa de los sismos que se producen en el país como consecuencia del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana.

La interacción entre ambas placas también interviene en la formación de una fosa oceánica en el Pacífico y está vinculada con el desarrollo de la cordillera volcánica de los Andes.

Por lo tanto, los temblores registrados en esta región forman parte de un proceso tectónico continuo, y no constituyen hechos independientes: responden a una actividad geológica que permanece en movimiento tanto debajo del territorio colombiano como en las profundidades del océano.

Chocó

El epicentro del terremoto registrado este lunes se ubicó en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La posición geográfica de esta provincia, dentro de un área caracterizada por una intensa actividad tectónica, permite comprender por qué los sismos forman parte habitual de los procesos geológicos que tienen lugar en la zona.

De todos modos, la ocurrencia de estos fenómenos no está concentrada exclusivamente en un sector determinado. El desplazamiento y la interacción permanente de las placas tectónicas producen movimientos en distintos puntos del territorio colombiano, con una incidencia particularmente marcada en la región del Pacífico.

Que el epicentro de un terremoto se encuentre en una región específica no alcanza, por sí mismo, para anticipar la dimensión de los daños que puede provocar. La evaluación de sus posibles consecuencias requiere analizar un conjunto de variables, entre ellas la magnitud del fenómeno, la profundidad a la que se originó, la distancia respecto del epicentro, las características geológicas del terreno, la cantidad de habitantes expuestos y el grado de resistencia de los edificios y de la infraestructura.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales

En cuanto al sismo registrado este lunes, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

La profundidad a la que se origina un sismo constituye uno de los parámetros que permiten estimar sus posibles efectos. Según la clasificación utilizada, los movimientos cuyo foco se encuentra a menos de 70 kilómetros son considerados superficiales; aquellos ubicados entre 70 y 300 kilómetros corresponden a la categoría de profundidad intermedia; mientras que los que se producen por debajo de los 300 kilómetros son definidos como profundos.

Con una profundidad de 96 kilómetros, el terremoto registrado en Chocó queda comprendido dentro del grupo de los sismos intermedios.

TERREMOTO EN COLOMBIA



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



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El Pacífico

La región del Pacífico constituye uno de los principales focos de actividad sísmica en Colombia, aunque los movimientos telúricos no se concentran exclusivamente en ese sector. El territorio nacional cuenta con otros puntos donde también se registran fenómenos asociados a la dinámica de las placas tectónicas.

Entre ellos se encuentra el área vinculada con la subducción de la placa del Caribe bajo la placa Sudamericana, además del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas del país donde se registra una elevada concentración de actividad sísmica.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, situado en el departamento de Santander, presenta una particularidad que lo distingue del resto de las áreas sísmicas del país: alrededor del 60% de los movimientos telúricos registrados en Colombia se concentran en esta región.

Terrible terremoto en Colombia.

Esta zona se encuentra por debajo del municipio de Los Santos y se caracteriza por una extraordinaria concentración de terremotos en un espacio reducido del subsuelo. Los hipocentros de estos movimientos suelen ubicarse a una profundidad aproximada de 150 kilómetros.

La distribución de esta actividad demuestra que el territorio colombiano cuenta con distintos escenarios tectónicos capaces de generar sismos, cada uno de ellos condicionado por dinámicas y características geológicas propias.

¿Por qué no todos los sismos del Pacífico se sienten igual?

Una elevada frecuencia de terremotos en una determinada región no implica que todos ellos produzcan el mismo nivel de impacto. Para analizar sus características es necesario distinguir entre dos conceptos: la magnitud, que cuantifica la energía liberada en el punto donde se produce el sismo, y la intensidad, que permite medir cómo se manifiesta ese fenómeno y cuáles son sus efectos en un sitio específico.

Colombia: Las labores de rescate se intensifican en las zonas afectadas mientras el Estado despliega recursos de emergencia y la población enfrenta riesgos de desórdenes civiles y pérdidas millonarias

Por esta razón, un mismo terremoto puede presentar distintos grados de intensidad dependiendo del lugar desde el cual se lo observe y de las condiciones existentes en cada zona afectada.

La forma en que un terremoto se siente y las consecuencias que puede provocar no dependen únicamente de su magnitud. También influyen variables como la proximidad al epicentro, las características del suelo y el nivel de resistencia de las edificaciones, factores que pueden hacer que un mismo movimiento sea percibido de manera diferente y genere distintos niveles de daño.

Otro aspecto clave es la profundidad del foco sísmico. Como regla general, cuando un movimiento combina una magnitud elevada con un origen cercano a la superficie, existe una mayor posibilidad de que sus efectos se hagan sentir con intensidad en las zonas ubicadas por encima del epicentro.

| URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Entre las consecuencias que puede desencadenar un terremoto se encuentran afectaciones en viviendas, edificios y obras de infraestructura, además de incendios ocasionados por fallas eléctricas, cortocircuitos o fugas de gas. También pueden producirse desprendimientos y movimientos de tierra en zonas de ladera inestables, así como fenómenos de hundimiento del suelo en áreas arenosas con elevada presencia de agua.

A su vez, los desplazamientos de tierra pueden provocar crecidas repentinas en ríos y quebradas, mientras que la intensidad del movimiento puede generar cortes o interrupciones en servicios esenciales como el suministro eléctrico, la provisión de agua potable y las redes de alcantarillado.

Una región vigilada

Con el objetivo de monitorear de manera permanente la actividad sísmica del país, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene a su cargo la Red Sismológica Nacional de Colombia, un sistema que se encuentra operativo desde el 1° de junio de 1993.

En la actualidad, la red está integrada por 224 estaciones sísmicas y acelerométricas, ubicadas en distintos puntos del territorio nacional para permitir un seguimiento amplio de los movimientos registrados.

Fuerte movimiento telúrico en Colombia este lunes 10 de agosto - crédito SGC

Los equipos envían los datos recopilados hacia el centro principal de procesamiento del SGC, en Bogotá, utilizando diferentes vías de comunicación, entre ellas conexiones satelitales, redes de telefonía celular e Internet.

La información recopilada por la red permite confirmar la ocurrencia de un movimiento telúrico y establecer datos fundamentales sobre el fenómeno, entre ellos su epicentro, profundidad y magnitud.

Luego de registrado un sismo, el primer informe puede generarse en alrededor de tres minutos. Aproximadamente cuatro minutos más tarde, el Servicio Geológico Colombiano difunde un segundo reporte, que ya fue analizado y validado por uno de sus especialistas.

Fuerte terremoto sacude a Colombia

Los registros obtenidos no solo sirven para estudiar los terremotos en tiempo real. También constituyen un insumo para la elaboración de mapas de amenaza sísmica y para la revisión y actualización de las normas de construcción sismorresistente.