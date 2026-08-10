Terremoto en Colombia: postergaron el partido de River Plate ante Independiente Santa Fe

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe , correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue postergado tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia este lunes.

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El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30, hora de Argentina, en Bogotá , pero la Conmebol resolvió suspenderlo ante la difícil situación que atraviesa el país.

Por el momento, el organismo sudamericano no informó cuándo se disputará el partido. El plantel de River tenía previsto viajar este martes por la tarde hacia Colombia.

La reprogramación también impactará en el partido de vuelta, que estaba pautado para el miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Una de las posibilidades es que la serie se corra una semana: la ida podría jugarse el 19 de agosto y la revancha siete días más tarde. También resta definir si Independiente Santa Fe podrá mantener su localía en Bogotá o si deberá trasladarla a otro lugar.

El mensaje de Conmebol

Tras el terremoto, la Conmebol publicó un mensaje de solidaridad con Colombia.

“La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”, señaló el organismo.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y se registró este lunes por la mañana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Se reportaron víctimas, heridos y daños en distintas ciudades del país.