lunes 10 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2026 - 19:26
Fútbol.

Terremoto en Colombia: postergaron el partido de River Plate ante Independiente Santa Fe

La Conmebol decidió aplazar el encuentro que debía jugarse este miércoles en Bogotá. Por ahora no hay una nueva fecha confirmada.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
River Plate.

River Plate.

Lee además
river perdio con tigre, sigue sin puntos y coudet quedo en la cuerda floja
Deportes.

River perdió con Tigre, sigue sin puntos y Coudet quedó en la cuerda floja
Terrible terremoto en Colombia.
EN VIVO.

Terremoto en Colombia: son 132 los muertos y más de 500 los heridos

El encuentro estaba programado para este miércoles a las 21.30, hora de Argentina, en Bogotá, pero la Conmebol resolvió suspenderlo ante la difícil situación que atraviesa el país.

Todavía no hay nueva fecha

Por el momento, el organismo sudamericano no informó cuándo se disputará el partido. El plantel de River tenía previsto viajar este martes por la tarde hacia Colombia.

Fuerte terremoto en Colombia.

Fuerte terremoto en Colombia.

La reprogramación también impactará en el partido de vuelta, que estaba pautado para el miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Una de las posibilidades es que la serie se corra una semana: la ida podría jugarse el 19 de agosto y la revancha siete días más tarde. También resta definir si Independiente Santa Fe podrá mantener su localía en Bogotá o si deberá trasladarla a otro lugar.

El mensaje de Conmebol

Tras el terremoto, la Conmebol publicó un mensaje de solidaridad con Colombia.

La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”, señaló el organismo.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y se registró este lunes por la mañana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Se reportaron víctimas, heridos y daños en distintas ciudades del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River perdió con Tigre, sigue sin puntos y Coudet quedó en la cuerda floja

Terremoto en Colombia: son 132 los muertos y más de 500 los heridos

Fuerte sismo en Colombia: los mensajes de Shakira, Maluma y otros artistas

Torneo Clausura: River cayó ante Rosario Central y se fue silbado del Monumental

Hernán Pellerano, tras la derrota de Gimnasia de Jujuy: "Tenemos que reponernos rápido"

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuycayó ante Tristán Suárez y perdió la punta
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez y perdió la punta

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas
Jujuy.

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

Nuevos millonarios en Jujuy (imagen ilustrativa).
Jujuy.

Dos jujeños ganaron más de $100 millones en el Quini 6

Una camioneta chocó con un camión en Ruta 9. video
Jujuy.

Impresionante choque entre una camioneta y un camión en Ruta 9

Choque en Monterrico.
Policiales.

Un hombre murió en un terrible choque frontal en Monterrico

Doble homicidio en Pozo Cavado.
Justicia.

Doble homicidio en Pozo Cavado: "A ella la balearon y a él lo quemaron vivo, nos destrozaron"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel