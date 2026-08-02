lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de agosto de 2026 - 21:35
Deportes.

Torneo Clausura: River cayó ante Rosario Central y se fue silbado del Monumental

El Millonario perdió 1-0 frente a Rosario Central por un gol en contra de Otamendi. El equipo fue despedido entre silbidos tras otra floja actuación.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
River perdió ante Rosario Central por 1 a 0

River perdió ante Rosario Central por 1 a 0

River Plate sufrió una dura derrota este domingo al caer 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro fue un desafortunado tanto en contra de Nicolás Otamendi, en una noche en la que el equipo millonario volvió a mostrar serias dificultades para generar juego y terminó siendo reprobado por sus hinchas.

Lee además
Boca perdió con Riestra.
Liga Profesional.

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura
Caída de River.
Fútbol.

Torneo Clausura: River Plate perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata y sigue sin ganar

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet buscó reaccionar durante el segundo tiempo, pero careció de claridad en los últimos metros y se encontró con una sólida actuación del arquero Jeremías Ledesma, una de las grandes figuras del partido.

Un primer tiempo para el olvido

River había comenzado con mayor iniciativa y generó la primera aproximación con un cabezazo de Otamendi tras un córner ejecutado por Facundo Colidio. Sin embargo, con el correr de los minutos Rosario Central equilibró el desarrollo y estuvo cerca de abrir el marcador con un tanto de Enzo Copetti, que finalmente fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.

El Millonario respondió con una clara ocasión desperdiciada por Pereyra, pero a los 27 minutos llegó el golpe para el local. Jaminton Campaz envió un centro desde la izquierda y, en su intento por anticipar a un rival, Otamendi terminó empujando la pelota contra su propio arco, decretando el 1-0 para el Canalla.

Antes del descanso hubo otra polémica: el árbitro Nicolás Ramírez sancionó inicialmente un penal para River por una supuesta mano en el área, pero tras revisar la acción en el VAR corrigió su decisión y otorgó tiro libre para Rosario Central al comprobar que el balón había impactado en la mano del propio defensor millonario. Los jugadores de River se retiraron al entretiempo bajo una fuerte silbatina de los hinchas.

Empuje sin fútbol y otra derrota en casa

En el complemento, River monopolizó la posesión y adelantó sus líneas, pero le costó transformar ese dominio en situaciones claras de gol. Lucas Beltrán ingresó para reforzar el ataque y el equipo acumuló centros y aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria para romper la defensa rosarina.

La oportunidad más clara llegó tras una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Beltrán, pero Ledesma respondió con una atajada espectacular para mantener la ventaja visitante.

Rosario Central también tuvo opciones para ampliar la diferencia, especialmente con Campaz, aunque nuevamente apareció el arquero millonario para evitar el segundo.

Sobre el final, el Canalla sufrió la expulsión de Emanuel Coronel por doble amarilla y terminó defendiendo la ventaja con diez jugadores. A pesar del hombre de más, River no encontró los caminos y cerró otra noche frustrante en Núñez.

Rosario Central festejó y River dejó muchas dudas

La derrota profundiza el momento irregular del Millonario, que volvió a mostrar problemas de funcionamiento, escasa eficacia ofensiva y dificultades para quebrar defensas bien plantadas.

Rosario Central, en cambio, aprovechó su oportunidad, mostró orden táctico y se llevó tres puntos de enorme valor del Monumental.

El resultado dejó preocupación entre los hinchas de River, que despidieron al equipo con silbidos y reclamos por el rendimiento mostrado durante gran parte del encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura

Torneo Clausura: River Plate perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata y sigue sin ganar

Torneo Clausura: Newell's y Boca empataron 2-2 en un partidazo

Programaron la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

River Plate perdió ante Barracas Central y arrancó el Clausura con silbidos

Lo que se lee ahora
Volvió Messi luego del Mundial 2026
Deportes.

Lionel Messi volvió al Inter Miami tras el Mundial y jugó ante Columbus

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.
Jujuy.

Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.
FNE.

Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

Encontraron una víbora en un domicilio en Monterrico
Naturaleza.

Víboras en Jujuy: cómo actuar si encontrás una dentro de tu casa

Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga el 3 de agosto. 
País.

Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel