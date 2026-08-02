Torneo Clausura: River cayó ante Rosario Central y se fue silbado del Monumental

River Plate sufrió una dura derrota este domingo al caer 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro fue un desafortunado tanto en contra de Nicolás Otamendi, en una noche en la que el equipo millonario volvió a mostrar serias dificultades para generar juego y terminó siendo reprobado por sus hinchas.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet buscó reaccionar durante el segundo tiempo, pero careció de claridad en los últimos metros y se encontró con una sólida actuación del arquero Jeremías Ledesma , una de las grandes figuras del partido.

River había comenzado con mayor iniciativa y generó la primera aproximación con un cabezazo de Otamendi tras un córner ejecutado por Facundo Colidio. Sin embargo, con el correr de los minutos Rosario Central equilibró el desarrollo y estuvo cerca de abrir el marcador con un tanto de Enzo Copetti , que finalmente fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.

El Millonario respondió con una clara ocasión desperdiciada por Pereyra , pero a los 27 minutos llegó el golpe para el local. Jaminton Campaz envió un centro desde la izquierda y, en su intento por anticipar a un rival, Otamendi terminó empujando la pelota contra su propio arco , decretando el 1-0 para el Canalla.

Antes del descanso hubo otra polémica: el árbitro Nicolás Ramírez sancionó inicialmente un penal para River por una supuesta mano en el área, pero tras revisar la acción en el VAR corrigió su decisión y otorgó tiro libre para Rosario Central al comprobar que el balón había impactado en la mano del propio defensor millonario. Los jugadores de River se retiraron al entretiempo bajo una fuerte silbatina de los hinchas.

Empuje sin fútbol y otra derrota en casa

En el complemento, River monopolizó la posesión y adelantó sus líneas, pero le costó transformar ese dominio en situaciones claras de gol. Lucas Beltrán ingresó para reforzar el ataque y el equipo acumuló centros y aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria para romper la defensa rosarina.

La oportunidad más clara llegó tras una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Beltrán, pero Ledesma respondió con una atajada espectacular para mantener la ventaja visitante.

Rosario Central también tuvo opciones para ampliar la diferencia, especialmente con Campaz, aunque nuevamente apareció el arquero millonario para evitar el segundo.

Sobre el final, el Canalla sufrió la expulsión de Emanuel Coronel por doble amarilla y terminó defendiendo la ventaja con diez jugadores. A pesar del hombre de más, River no encontró los caminos y cerró otra noche frustrante en Núñez.

Rosario Central festejó y River dejó muchas dudas

La derrota profundiza el momento irregular del Millonario, que volvió a mostrar problemas de funcionamiento, escasa eficacia ofensiva y dificultades para quebrar defensas bien plantadas.

Rosario Central, en cambio, aprovechó su oportunidad, mostró orden táctico y se llevó tres puntos de enorme valor del Monumental.

El resultado dejó preocupación entre los hinchas de River, que despidieron al equipo con silbidos y reclamos por el rendimiento mostrado durante gran parte del encuentro.