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29 de julio de 2026 - 21:22
Fútbol.

Torneo Clausura: River Plate perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata y sigue sin ganar

El Millonario volvió a dejar una imagen preocupante en La Plata y profundizó su mal momento en el campeonato.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Caída de River.

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El primer tiempo fue parejo y con pocas llegadas. River generó sus principales avances a través de Ángel Correa, mientras que Joaquín Freitas desperdició un mano a mano que luego fue anulado por posición adelantada.

Gimnasia respondió con un cabezazo desviado de Renzo Giampaoli y un remate de Ignacio Miramón antes del descanso. Los equipos se fueron al entretiempo sin goles.

Gimnasia encontró espacios en el complemento

River realizó un cambio al inicio de la segunda mitad con el ingreso de Fausto Vera por Mauro Arambarri. Más tarde, Lucas Beltrán probó de cabeza, pero Nelson Insfrán controló sin problemas.

A los 58 minutos, Marcos Acuña sintió una molestia física y pidió el cambio. Giovanni González ingresó en su lugar, mientras que Rafael Santos Borré reemplazó a Lucas Beltrán. Facundo Colidio también entró por Ángel Correa.

Gimnasia comenzó a acercarse con mayor peligro. Santiago Beltrán evitó el gol ante un disparo de Maximiliano Zalazar, quien minutos después volvió a generar una situación clara.

El gol de Steimbach

A los 79 minutos, Zalazar lanzó un centro al área y Alexis Steimbach conectó un cabezazo para establecer el 1-0. El delantero estuvo cerca de ampliar la ventaja poco después, pero su remate impactó en el travesaño.

River buscó el empate en el cierre. Lucas Martínez Quarta tuvo una oportunidad mediante un cabezazo, aunque la pelota salió desviada. Gimnasia sostuvo la diferencia y dejó a River sin puntos en La Plata.

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