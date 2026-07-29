miércoles 29 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de julio de 2026 - 11:41
Deportes.

La historia de Kiki Ramos, la nueva promesa de la Selección Sub 17

Nació en Puerto Príncipe, llegó al país cuando tenía ocho meses y se formó en Vélez. El delantero sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La historia de Kiki Ramos, la nueva promesa de la Selección Sub 17

La historia de Kiki Ramos, la nueva promesa de la Selección Sub 17

La Selección argentina Sub 17 derrotó por 2 a 1 a Ecuador en un amistoso de preparación para el Mundial de Qatar. Sin embargo, además del resultado, el encuentro dejó una historia especial: el debut de Stephen “Kiki” Ramos con la camiseta nacional.

Lee además
Nicolás Otamendi se despidió de la Selección 
Deportes.

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo"
Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y habló sobre las teorías conspirativas.
Deportes.

Leandro Paredes sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina

El juvenil de Vélez ingresó durante el segundo tiempo del partido disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús y sumó sus primeros minutos en el equipo dirigido por Diego Placente.

El debut de Kiki Ramos en la Selección argentina

Argentina se quedó con la victoria gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos jugadores de Vélez. El descuento del seleccionado ecuatoriano fue convertido por Mateo Villanueva.

Placente comenzó el encuentro con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizabal y Alex Cardozo; Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz y Juan Cruz Policella; Facundo Salinas y Tobías Goytía.

Durante el complemento llegó el momento esperado por Ramos, quien ingresó desde el banco de suplentes y concretó su estreno con la Selección argentina Sub 17.

El futbolista puede desempeñarse como extremo por la izquierda o como delantero de área y busca ganarse un lugar en el plantel que disputará la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Quién es Stephen “Kiki” Ramos

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití. Cuando tenía ocho meses fue adoptado por su actual familia y llegó a la Argentina, donde creció y comenzó a desarrollar su vínculo con el fútbol.

Su llegada a Vélez se produjo cuando tenía seis años. Un vecino, hincha del club, observó sus condiciones mientras jugaba en el barrio y lo alentó a realizar una prueba en la institución.

Desde entonces, Ramos recorrió las categorías infantiles y juveniles del club de Liniers hasta convertirse en una de las principales promesas de su división.

Actualmente integra la Sexta División de Vélez, dirigida por Héctor Manfredi, y se destaca principalmente por su potencia física, velocidad y capacidad para enfrentar a los defensores en el uno contra uno.

Dentro del club también resaltan su extensa zancada y su juego vertical. Por esas características, algunos llegaron a compararlo con el brasileño Vinícius Jr., mientras que su apodo “Kiki” surgió como una referencia al delantero francés Kylian Mbappé.

Argentina se prepara para el Mundial Sub 17

La Selección argentina volverá a enfrentar a Ecuador en otro amistoso preparatorio. El partido se disputará en la cancha de Atlanta, nuevamente a puertas cerradas y sin presencia de público ni prensa.

Los encuentros forman parte de la preparación para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se desarrollará entre noviembre y diciembre y contará con la participación de 48 selecciones.

Argentina integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia. En ese camino, Kiki Ramos comenzó a sumar experiencia y a competir por un lugar en el equipo de Diego Placente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo"

Leandro Paredes sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina

River Plate seleccionó a niños jujeños para disputar torneos

Dos jujeños fueron convocados a la Selección Argentina de Cestoball

Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1: el récord que alcanzó con Alpine

Lo que se lee ahora
Felipe Viola árbitro video
Deportes.

Felipe Viola dirige a Gimnasia de Jujuy: el último antecedente terminó con un expulsado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

 Foto generada con IA  video
SMN.

¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Las frutillas, las más elegidas de la época. video
Jujuy.

Bajó el precio de una de las frutas más elegidas de la época en Jujuy

Hospital Materno Infantil de Jujuy video
Jujuy.

Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron en el hospital"

Jubilaciones en Jujuy: cómo detectar errores en los haberes video
Jujuy.

Jubilaciones en Jujuy: cómo detectar errores en los haberes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel