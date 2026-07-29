La historia de Kiki Ramos, la nueva promesa de la Selección Sub 17

La Selección argentina Sub 17 derrotó por 2 a 1 a Ecuador en un amistoso de preparación para el Mundial de Qatar. Sin embargo, además del resultado, el encuentro dejó una historia especial: el debut de Stephen “Kiki” Ramos con la camiseta nacional.

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El juvenil de Vélez ingresó durante el segundo tiempo del partido disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús y sumó sus primeros minutos en el equipo dirigido por Diego Placente.

Argentina se quedó con la victoria gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos jugadores de Vélez. El descuento del seleccionado ecuatoriano fue convertido por Mateo Villanueva.

Placente comenzó el encuentro con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizabal y Alex Cardozo; Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz y Juan Cruz Policella; Facundo Salinas y Tobías Goytía.

Durante el complemento llegó el momento esperado por Ramos, quien ingresó desde el banco de suplentes y concretó su estreno con la Selección argentina Sub 17.

El futbolista puede desempeñarse como extremo por la izquierda o como delantero de área y busca ganarse un lugar en el plantel que disputará la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Quién es Stephen “Kiki” Ramos

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití. Cuando tenía ocho meses fue adoptado por su actual familia y llegó a la Argentina, donde creció y comenzó a desarrollar su vínculo con el fútbol.

Su llegada a Vélez se produjo cuando tenía seis años. Un vecino, hincha del club, observó sus condiciones mientras jugaba en el barrio y lo alentó a realizar una prueba en la institución.

Desde entonces, Ramos recorrió las categorías infantiles y juveniles del club de Liniers hasta convertirse en una de las principales promesas de su división.

Actualmente integra la Sexta División de Vélez, dirigida por Héctor Manfredi, y se destaca principalmente por su potencia física, velocidad y capacidad para enfrentar a los defensores en el uno contra uno.

Dentro del club también resaltan su extensa zancada y su juego vertical. Por esas características, algunos llegaron a compararlo con el brasileño Vinícius Jr., mientras que su apodo “Kiki” surgió como una referencia al delantero francés Kylian Mbappé.

Argentina se prepara para el Mundial Sub 17

La Selección argentina volverá a enfrentar a Ecuador en otro amistoso preparatorio. El partido se disputará en la cancha de Atlanta, nuevamente a puertas cerradas y sin presencia de público ni prensa.

Los encuentros forman parte de la preparación para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se desarrollará entre noviembre y diciembre y contará con la participación de 48 selecciones.

Argentina integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia. En ese camino, Kiki Ramos comenzó a sumar experiencia y a competir por un lugar en el equipo de Diego Placente.