Nicolás Otamendi se retiró de la Selección: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo"

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección argentina después de la derrota en la definición frente a España . El defensor comunicó su decisión a través de una publicación en Instagram, con la que puso fin a una extensa etapa defendiendo la camiseta albiceleste. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, expresó el futbolista al comenzar su mensaje de despedida.

El cierre de su ciclo se produjo en el partido más importante del torneo . Aunque Argentina no pudo conseguir nuevamente el título, Otamendi destacó el esfuerzo realizado por el plantel hasta el final. “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo . No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo”, manifestó.

En la misma línea, aseguró que se retira conforme con el compromiso que mantuvo durante toda su trayectoria en la Selección. “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, sostuvo el defensor que fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y una de las piezas importantes del ciclo de Lionel Scaloni.

Otamendi también dedicó una parte de su carta al acompañamiento que recibió durante más de 15 años con la camiseta nacional. El futbolista recordó especialmente lo que representaba escuchar el himno antes de cada partido y sentir el respaldo de todo un país. “Cada vez que sonara el himno sentíamos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño” , expresó.

El mensaje para la nueva generación

Antes de cerrar su despedida, el defensor dejó unas palabras para los jugadores que continuarán formando parte de la Selección argentina en las próximas competencias. “A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer”, señaló.

Otamendi también remarcó que las dificultades forman parte del camino y destacó los valores que, según su mirada, deben sostener quienes representen al país. “Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, concluyó.

El texto de la carta de despedida de Nicolás Otamendi

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección.