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23 de julio de 2026 - 07:14
Educación.

Por qué suben las cuotas en los colegios privados de Jujuy: la explicación de un referente del sector

Con el regreso a clases, varios colegios privados aplicarán nuevos aumentos. Desde AJIEP explicaron cómo se definen las cuotas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colegios privados.

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En ese contexto, el aumento de las cuotas vuelve a instalarse entre las principales preocupaciones de quienes optan por la educación privada. ¿Por qué suben? ¿Cómo se define el valor que paga cada familia?

En diálogo con TodoJujuy, Diego López, referente de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (AJIEP), explicó que no existe un porcentaje de aumento unificado para todos los establecimientos, ya que cada institución administra sus propios costos y define de manera autónoma el valor de sus cuotas.

"Cada colegio tiene esa autonomía para, en función de sus costos, colocar un número", aseguró López y remarcó que el principal factor que impulsa las actualizaciones está vinculado a los incrementos salariales del personal docente.

Colegios privados- Cuotas | Foto de archivo

Colegios privados- Cuotas | Foto de archivo

"Los aumentos tienen básicamente que ver con los aumentos que da el Estado"

López explicó que, aunque los colegios privados no participan de las negociaciones paritarias, sí deben cumplir con los aumentos salariales que se establecen para el sector. "Los aumentos que se dan dentro de la escuela pública de gestión privada tienen básicamente que ver con los aumentos que da el Estado", aseguró López y agregó: "Nosotros no participamos dentro de la mesa de negociación de los sueldos, pero si nos dicen que hay que pagar tanto, como somos colegios incorporados de gestión oficial, tenemos que acatar eso."

El referente sostuvo que los incrementos en las cuotas responden, en gran medida, a esa obligación, además de otros gastos que afrontan las instituciones, como mantenimiento, alquileres, servicios e infraestructura.

Cuotas más moderadas que en años anteriores

López aseguró que el escenario económico actual llevó a las instituciones a aplicar aumentos más prudentes que durante el período de alta inflación. "Hoy aumentamos la cuota de manera mucho más conservadora que años anteriores, donde teníamos inflaciones mensuales de dos dígitos", expresó.

Además, reconoció que muchas veces el cálculo de los costos arroja un valor superior al que las familias pueden afrontar. "Cuando uno hace esos costos y dice que la cuota tiene que ser de este tamaño, se da cuenta de que el mercado no la va a poder afrontar", puntualizó. Por ese motivo, explicó que cada establecimiento busca equilibrar la sustentabilidad económica de la institución con la realidad de las familias que eligen la educación privada.

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