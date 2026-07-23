Cuándo empiezan las clases en Jujuy tras las vacaciones de invierno

Clases en Jujuy.

Las vacaciones de invierno están llegando a su fin en Jujuy y miles de estudiantes ya comienzan a prepararse para retomar las clases. Luego de dos semanas de receso, las escuelas de toda la provincia volverán a abrir sus puertas para dar continuidad al calendario escolar 2026.

El regreso marcará el inicio de la segunda etapa del ciclo lectivo, un período en el que las instituciones educativas avanzarán con los contenidos previstos para el segundo semestre, además de evaluaciones, proyectos y actividades institucionales que se extenderán hasta diciembre.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno en Jujuy? De acuerdo con el Calendario Escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación de Jujuy, el receso invernal finalizará el viernes 24 de julio.

Durante estas dos semanas, alumnos y docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario disfrutaron del descanso previsto en el cronograma oficial, mientras muchas familias aprovecharon para viajar, participar de actividades recreativas o simplemente compartir tiempo en casa.

Clases en Jujuy. ¿Cuándo vuelven las clases? El regreso a las aulas será el lunes 27 de julio, fecha en la que retomarán las actividades los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia. Con el reinicio del ciclo lectivo, las escuelas volverán a desarrollar sus horarios habituales, las actividades pedagógicas y las propuestas previstas para la segunda mitad del año. ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy? Según el calendario oficial, el ciclo lectivo 2026 concluirá el 18 de diciembre para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

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