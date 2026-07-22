La Mamita del Cerro cumplió 191 años y una multitud subió a Punta Corral

Una gran cantidad de jujeños llegó hasta el santuario de Punta Corral para celebrar un día profundamente especial: este 22 de julio se cumplen 191 años de la aparición de la Virgen de Copacabana de Punta Corral , conocida cariñosamente como la “Mamita del Cerro” .

Jujuy. Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

Entre oraciones, agradecimientos y muestras de emoción, los fieles renovaron una devoción que atraviesa generaciones. Muchos llegaron hasta las alturas para estar cerca de la Virgen en su aniversario y protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al cantarle juntos el feliz cumpleaños.

La tradición se remonta al 22 de julio de 1835, cuando Pablo Méndez, un pastor de la zona , cuidaba sus animales cerca del Abra de Estancia Vieja y aseguró haber visto a una mujer de cabellera resplandeciente que le pidió regresar al día siguiente.

Al volver encontró una piedra blanca cuya forma le recordó a las imágenes de la Virgen de Copacabana. Junto a su familia la trasladó hasta Tumbaya, donde fue colocada en la iglesia.

Tiempo después, la imagen desapareció y volvió a ser encontrada en el mismo lugar del cerro donde había sido hallada originalmente. Los pobladores interpretaron aquel hecho como una señal de que la Virgen quería permanecer allí y decidieron levantar una pequeña capilla.

Una devoción que atraviesa generaciones

Desde entonces, la fe en la Mamita del Cerro no dejó de crecer. Casi dos siglos después, Punta Corral continúa siendo uno de los grandes centros de devoción religiosa de Jujuy, especialmente durante las peregrinaciones de Semana Santa.

Cada año, miles de personas ascienden por los caminos del cerro acompañadas por bandas de sikuris, mientras la imagen protagoniza una tradición que une a familias enteras y se transmite de generación en generación.

En su 191° aniversario, los fieles volvieron a encontrarse con la Virgen para agradecer, pedir y celebrar. Misas, música de sikuris, procesión y un almuerzo comunitario acompañaron una jornada que volvió a demostrar que, para los jujeños, la Mamita del Cerro es mucho más que una tradición: es parte de su identidad y de su fe.