miércoles 22 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de julio de 2026 - 19:53
Fe.

La Mamita del Cerro cumplió 191 años y una multitud subió a Punta Corral

La devoción por la Mamita del Cerro volvió a reunir a numerosos peregrinos en una fecha cargada de historia, fe y emoción.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Virgen de Punta Corral.

Virgen de Punta Corral.

Virgen de Punta Corral.

Virgen de Punta Corral.

Lee además
La Virgen de Punta Corral regresa al santuario el próximo sábado 
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario
La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario
Jujuy.

La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario

Entre oraciones, agradecimientos y muestras de emoción, los fieles renovaron una devoción que atraviesa generaciones. Muchos llegaron hasta las alturas para estar cerca de la Virgen en su aniversario y protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al cantarle juntos el feliz cumpleaños.

Al volver encontró una piedra blanca cuya forma le recordó a las imágenes de la Virgen de Copacabana. Junto a su familia la trasladó hasta Tumbaya, donde fue colocada en la iglesia.

Tiempo después, la imagen desapareció y volvió a ser encontrada en el mismo lugar del cerro donde había sido hallada originalmente. Los pobladores interpretaron aquel hecho como una señal de que la Virgen quería permanecer allí y decidieron levantar una pequeña capilla.

Una devoción que atraviesa generaciones

Desde entonces, la fe en la Mamita del Cerro no dejó de crecer. Casi dos siglos después, Punta Corral continúa siendo uno de los grandes centros de devoción religiosa de Jujuy, especialmente durante las peregrinaciones de Semana Santa.

Cada año, miles de personas ascienden por los caminos del cerro acompañadas por bandas de sikuris, mientras la imagen protagoniza una tradición que une a familias enteras y se transmite de generación en generación.

En su 191° aniversario, los fieles volvieron a encontrarse con la Virgen para agradecer, pedir y celebrar. Misas, música de sikuris, procesión y un almuerzo comunitario acompañaron una jornada que volvió a demostrar que, para los jujeños, la Mamita del Cerro es mucho más que una tradición: es parte de su identidad y de su fe.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tumbaya se prepara para el retorno de la Virgen de Punta Corral a su Santuario

La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario

La Virgen de Punta Corral cumple 191 años: la historia de la aparición

El viento norte provocó destrozos en el Abra de Punta Corral

El Paseo de Invierno abre este jueves en Plaza Ricardo Vilca

Lo que se lee ahora
El drama de una mujer en Volcán tras los incendios  video
Jujuy.

Drama en Volcán: el fuego llegó cerca de su casa y volvió por sus animales

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Niebla en la zona de Volcán.
EN VIVO.

Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Rosalía habló en sus redes sociales. 
Espectáculos.

Rosalía pidió disculpas tras la polémica contra la Selección argentina

Mia Khalifa.
Polémica.

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández

Candelaria Mayans. video
Jujuy.

FNE 2026: la representante del José Hernández impulsa un mensaje de conciencia e inclusión

El drama de una mujer en Volcán tras los incendios  video
Jujuy.

Drama en Volcán: el fuego llegó cerca de su casa y volvió por sus animales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel