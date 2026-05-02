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2 de mayo de 2026 - 10:13
Jujuy.

La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario

La imagen de la Virgen de Punta Corral inició este sábado por la madrugada su regreso al santuario. Fieles de toda la provincia de Jujuy acompañaron el emotivo momento.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario

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La jornada comenzó con una misa a las 6 de la mañana, que reunió a una importante cantidad de fieles que se acercaron para despedir a la imagen. Pasadas las 7, se dio inicio al ascenso hacia Punta Corral, con las tradicionales bandas de sikuris encabezando la peregrinación.

Una de las mayores expresiones de fe del norte argentino

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La Virgen de Punta Corral regres&oacute; a su santuario

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El regreso de la Virgen marca el cierre de su estadía en Tumbaya, donde más de 250 mil devotos participaron de celebraciones religiosas desde su descenso, ocurrido el pasado 29 de marzo en el marco del Domingo de Ramos.

Durante ese período, la localidad se consolidó como epicentro de la fe en la provincia de Jujuy, con peregrinaciones constantes y una fuerte participación comunitaria. Uno de los momentos más representativos fue el encuentro con la imagen de la Virgen de Río Blanco, símbolo de identidad cultural y espiritual para la región.

Testimonio de la comunidad

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El padre Alberto Guari, vicario de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya, destacó la convocatoria y el significado de la celebración:

“Fue una linda jornada para culminar este tiempo en que la Virgen nos convocó, no solo aquí sino también en Punta Corral. Hoy mucha gente vino a despedirla, pero durante todo el mes hubo una participación constante en misas y celebraciones”, señaló.

El sacerdote también remarcó el compromiso de los fieles, incluso ante dificultades logísticas:

“A pesar de la falta de transporte, llegó mucha gente. Cuando la Madre convoca, los fieles buscan la manera de estar presentes”.

Visitas al santuario durante el año

Consultado sobre la posibilidad de visitar la imagen en su oratorio, el presbítero explicó que el santuario permanece abierto durante el año gracias a una familia que lo custodia y recibe a los peregrinos que ascienden de manera particular.

Además, recordó que el 22 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen, constituye otro momento de alta convocatoria, con una misa especial en el oratorio de altura.

El regreso de la “Mamita del Cerro” reafirma una tradición centenaria que año a año moviliza a miles de personas y consolida a Punta Corral como uno de los principales centros de peregrinación del norte argentino.

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