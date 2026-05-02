La jornada comenzó con una misa a las 6 de la mañana, que reunió a una importante cantidad de fieles que se acercaron para despedir a la imagen. Pasadas las 7, se dio inicio al ascenso hacia Punta Corral, con las tradicionales bandas de sikuris encabezando la peregrinación.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (4)
La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario
El regreso de la Virgen marca el cierre de su estadía en Tumbaya, donde más de 250 mil devotos participaron de celebraciones religiosas desde su descenso, ocurrido el pasado 29 de marzo en el marco del Domingo de Ramos.
Durante ese período, la localidad se consolidó como epicentro de la fe en la provincia de Jujuy, con peregrinaciones constantes y una fuerte participación comunitaria. Uno de los momentos más representativos fue el encuentro con la imagen de la Virgen de Río Blanco, símbolo de identidad cultural y espiritual para la región.
Testimonio de la comunidad
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (5)
La Virgen de Punta Corral regresó a su santuario
El padre Alberto Guari, vicario de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya, destacó la convocatoria y el significado de la celebración:
“Fue una linda jornada para culminar este tiempo en que la Virgen nos convocó, no solo aquí sino también en Punta Corral. Hoy mucha gente vino a despedirla, pero durante todo el mes hubo una participación constante en misas y celebraciones”, señaló.
El sacerdote también remarcó el compromiso de los fieles, incluso ante dificultades logísticas:
“A pesar de la falta de transporte, llegó mucha gente. Cuando la Madre convoca, los fieles buscan la manera de estar presentes”.
Visitas al santuario durante el año
Consultado sobre la posibilidad de visitar la imagen en su oratorio, el presbítero explicó que el santuario permanece abierto durante el año gracias a una familia que lo custodia y recibe a los peregrinos que ascienden de manera particular.
Además, recordó que el 22 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen, constituye otro momento de alta convocatoria, con una misa especial en el oratorio de altura.
El regreso de la “Mamita del Cerro” reafirma una tradición centenaria que año a año moviliza a miles de personas y consolida a Punta Corral como uno de los principales centros de peregrinación del norte argentino.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.