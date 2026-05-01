Six seven: origen y significado de la frase viral entre los adolescentes

La expresión Six seven se convirtió en una de las frases más repetidas entre chicos y adolescentes después de viralizarse en redes sociales . Aunque muchos adultos intentan encontrarle una traducción exacta, el fenómeno se explica más por el humor, la repetición y el sentido de pertenencia que por un significado concreto.

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Epígrafe: Six seven se volvió una expresión viral entre adolescentes y fue elegida como “Palabra del Año 2025” por Dictionary.com.

Raro es pasar por una escuela, una plaza o ver videos de adolescentes en redes sin escuchar “six seven”. La frase se instaló con fuerza entre los más jóvenes y se convirtió en un meme global , aunque su principal característica es justamente que no tiene un significado preciso.

En muchos casos, los adolescentes la usan como una respuesta ambigua, similar a “más o menos”, “regular” o “ni una cosa ni la otra”. También suele ir acompañada por un gesto con las manos: las palmas hacia arriba y un movimiento alternado, como si la persona estuviera comparando dos opciones o mostrando indecisión.

Sin embargo, reducir Six seven a una simple traducción sería quedarse corto. La expresión funciona como un código compartido entre chicos y adolescentes. Se repite porque suena graciosa, porque forma parte de una tendencia y porque permite reconocer quién está dentro de ese universo digital y quién no.

El origen de Six seven y su vínculo con una canción

El origen de Six seven se remonta a finales de 2024, con el lanzamiento de la canción “Doot Doot (6 7)”, del rapero estadounidense Skrilla. En el tema, el artista repite la frase de forma rítmica y pegadiza, lo que ayudó a que quedara instalada como sonido viral.

Embed - Skrilla - Doot Doot (6 7) (Official Music Video)

La canción comenzó a sumar millones de reproducciones en YouTube y luego dio el salto a TikTok, donde empezó a utilizarse como banda sonora de distintos videos. Allí apareció uno de los elementos clave para su popularidad: el básquet.

Muchos clips usaban la canción para mostrar jugadas o momentos vinculados a LaMelo Ball, jugador de la NBA que mide 6 pies y 7 pulgadas, es decir, cerca de 2,01 metros. A partir de esa coincidencia, los fanáticos empezaron a gritar “six seven” como una referencia a su altura, mezclando la letra del tema con el lenguaje del deporte.

Ese cruce entre música, básquet, TikTok y humor adolescente fue el punto de partida para que la expresión se multiplicara rápidamente.

El gesto de Six seven y el meme que lo hizo explotar

Otro momento importante en la expansión de Six seven fue protagonizado por el jugador universitario Taylen Kinney. En una entrevista, al dar su opinión sobre un café de Starbucks, respondió simplemente “six seven”, acompañado por el gesto que luego se volvió característico: palmas hacia arriba y manos moviéndose de manera alternada.

Esa escena ayudó a consolidar la idea de que Six seven podía expresar duda, indecisión o una valoración intermedia. Desde entonces, el gesto empezó a copiarse en videos, comentarios y situaciones cotidianas.

Pero el verdadero salto viral llegó con un video conocido como “el niño del six seven original ”. En un partido de básquet juvenil, un chico gritó eufórico “ ¡Six seven! ” a la cámara mientras hacía el gesto, rodeado por otras personas en la tribuna. El clip superó millones de visualizaciones y desató una ola de imitaciones.

Desde ese momento, miles de chicos comenzaron a repetir la frase en todo tipo de contextos: en la escuela, en reuniones con amigos, en comentarios de TikTok, en transmisiones y en videos humorísticos. Como ocurre con muchos memes, el uso terminó siendo más importante que el origen.

Por qué Six seven desconcierta a los adultos

Six seven fue elegida como “Palabra del Año 2025” por Dictionary.com, aunque técnicamente se trata de una expresión y no de una sola palabra. La elección marcó la magnitud del fenómeno y confirmó que el término dejó de ser un simple chiste interno para transformarse en una tendencia global.

Según esa mirada, Six seven no transmite información concreta, pero funciona como un “código de complicidad generacional”. Para muchos adultos puede parecer una frase sin sentido, pero para chicos y adolescentes representa diversión compartida, pertenencia a un grupo y una forma de comunicarse dentro de su propio lenguaje digital.

El fenómeno también muestra cómo las redes sociales modifican la manera de hablar de las nuevas generaciones. TikTok, YouTube, los memes, los videojuegos y los clips deportivos generan expresiones que se expanden con enorme velocidad, muchas veces sin una explicación lógica o estable.

En ese sentido, Six seven se parece a otros términos virales que nacieron en internet y luego pasaron a la conversación cotidiana, como NPC, delulu o el uso del emoji de calavera para representar risa. Son códigos que no siempre se entienden desde afuera, pero que cumplen una función clara dentro del grupo que los usa.

Six seven, TikTok y la brecha generacional

El éxito de Six seven también deja en evidencia la brecha generacional en la era digital. Mientras muchos padres buscan una definición exacta o preguntan qué quiere decir, para los adolescentes la gracia está en repetirla, exagerarla y usarla incluso cuando no encaja del todo en una conversación.

En TikTok, el hashtag vinculado al meme acumuló cientos de millones de visualizaciones, con imitaciones, parodias y apariciones en distintos ámbitos. Incluso figuras conocidas, como el futbolista Antoine Griezmann, llegaron a usar el gesto en celebraciones, lo que amplificó todavía más el alcance de la tendencia.

Así, una frase que nació entre una canción de rap, videos de básquet y gestos virales terminó convertida en una marca del lenguaje adolescente. Six seven no necesita una definición cerrada para funcionar: alcanza con que los jóvenes entiendan el guiño y lo repitan como parte de una broma compartida.