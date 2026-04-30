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30 de abril de 2026 - 16:08
Jujuy.

El PJ Nacional confirmó las fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

Tras la reunión del consejo nacional de este jueves, el PJ definió las fechas de las elecciones en Jujuy y Salta.

El PJ Nacionalconfirmó las fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

El PJ Nacional confirmó las fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

El consejo nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunió este jueves en Buenos Aires, encuentro que fue conducido por José Mayas, donde definieron el día para las elecciones en Jujuy y Salta donde hay intervención.

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El encuentro comenzó pasadas las 11 de la mañana y se extendió hasta las 14. Las autoridades nacionales decidieron que en nuestra provincia y en Salta haya elecciones el domingo 25 de octubre con el objetivo de terminar de regularizar sus situaciones.

El PJ Nacional confirmó las fechas para las elecciones en Jujuy y Salta
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Congreso partidario del PJ

En la reunión en la histórica sede de Buenos Aires, se definió realizar el congreso partidario que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el martes 19 de mayo. Será en la sede partidaria, ubicada a pocas cuadras del Congreso Nacional, con un formato mixto, entre la presencialidad y la virtualidad.

En el PJ Nacional advirtieron que las fechas de las elecciones provinciales deben ser refrendadas por el congreso partidario dentro de veinte días, aunque hay sectores que pretenden adelantar las elecciones para evitar que queden cerca de los comicios ejecutivos provinciales.

El encuentro fue conducido por José Mayans, vicepresidente primero y virtual presidente del partido, ya que Cristina Kirchner mantiene la conducción política sobre la institución, pero no puede firmar ningún acta ni documento vinculado a la actividad partidaria, por lo que en estas horas se reunirá con la ex presidenta.

El PJ Nacional confirmó las fechas para las elecciones en Jujuy y Salta
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Una gran cantidad de consejeros se conectó vía zoom durante el mediodía, y otros tantos estuvieron en el edificio partidario. Hasta allí llegaron Mayans, Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernanda Raverta, Leonardo Nardini, Leonardo Grosso, Gustavo Arrieta, Abel Furlán y Gustavo Menéndez.

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